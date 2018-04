VIGAMUS Academy e Link Campus University saranno presenti al Rome Video Game Lab, la grande kermesse interamente dedicata al mondo del videogame in programma dal 4 al 6 maggio nella Fabbrica dei Sogni di Cinecittà.

L’appuntamento è fissato alle ore 16 del 4 maggio con l’incontro “Il Videogioco: identità culturale e frontiere occupazionali”, volto a comprendere l’evoluzione e le sfide della Game Industry, che nel corso degli anni è cambiata drasticamente.

L’incontro, inoltre, è rappresentativo di quanto si prefiggono VIGAMUS Academy e Link Campus University, proponendo un percorso formativo e una metodologia didattica fondati su tre pilastri principali: la vocazione internazionale per preparare ragazze e ragazzi a carriere in aziende e organizzazioni globali e a opportunità equivalenti a quelle di studenti stranieri di atenei di altri Paesi; la componente importante di discipline innovative per fare accedere i giovani alle professioni del mondo del lavoro del futuro; l’apprendimento attraverso laboratori pratici e la presenza di docenti appartenenti anche al settore professionale per offrire una visione reale e concreta delle dinamiche delle imprese moderne.

Attualmente sono aperte le preiscrizioni per l’anno accademico 2018-2019 per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di VIGAMUS Academy, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR. Gli studenti che decideranno di iscriversi entro il 31 maggio potranno anche usufruire di una borsa di studio volta ad agevolare e ridurre la retta annuale del 20%.

“Il potenziale di sviluppo in Italia del mercato digital entertainment è elevato e riflette la positiva diffusione delle nuove tecnologie di frontiera, dall’IoT alla robotica alla X-reality. Si tratta di un settore che beneficia dell’unione tra innovazione digitale e patrimonio artistico culturale videoludico. ”, dichiara il Prof. Carlo Maria Medaglia, Prorettore alla ricerca della Link Campus University e Programme Leader del corso di Laurea in Comunicazione Digitale.

Il piano di studi è strutturato in un corso di Laurea in Comunicazione Digitale con indirizzo Videogiochi e uno Magistrale in Tecnologie e linguaggi della Comunicazione con indirizzo Videogiochi. Entrambi i percorsi sono strutturati per accogliere chi desidera creare interi videogiochi (Game Development) e chi, invece, è orientato al versante business, marketing e comunicazione/giornalismo.

Oltre alle lezioni curriculari, tutte tenute da professionisti della Games Industry italiana e internazionale, sono proposti cinque diversi laboratori articolati in materie specifiche: Game Development per imparare a sviluppare e creare un videogioco; Giornalismo per vivere in prima persona una vera esperienza redazionale con la possibilità di recensire giochi in anteprima, partecipare ai grandi eventi di settore, intervistare i big e affrontare i temi più caldi della games industry; Marketing e Comunicazione per conoscere tutte le fasi di un evento, dall’ideazione alla gestione; Art & Animation per avvicinarsi alla professione dell’artist e dell’animatore, prendendo dimestichezza con i fondamenti del disegno tradizionale e acquisire la competenza dei principali tool; Game Publishing per affrontare le sfide di individuare un prodotto e lanciarlo sul mercato globale dell’intrattenimento elettronico.

“VIGAMUS Academy conta su un ecosistema di aziende e professionisti di settori contigui al videoludico – oggi siamo a quaranta partnership con brand prestigiosi – che ci permettono di arricchire l’offerta formativa con iniziative di apprendimento pratico, stage presso le imprese, occasioni di networking. Oltre alle sinergie con le altre realtà di Fondazione VIGAMUS che creano una piattaforma di iniziative culturali in costante sviluppo. Per citare alcuni esempi, l’organizzazione presso l’Università di eventi come Gamerome o la partecipazione a manifestazioni in Italia e all’estero quali Campus Party, Rome Video Game Lab, Romics di Roma, Cartoomics di Milano e Gamescom di Colonia”, afferma il Prof. Marco Accordi Rickards, Direttore Generale di Fondazione VIGAMUS e Professore straordinario di Link Campus University.