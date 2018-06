Lasciate che vi parli di Cosimo Abbati: Cosimo Abbati è un dormiglione, un criminale da strapazzo, uno che prende i soldi e scappa: è un camaleonte umano aggrappato alle stardust memories del passato. E' uno di quei tizi che aprirebbe un bar sotto il mare solo per sentirsi come un ulisse dell'era spaziale. Si farebbe tagliare un dito solo per una scommessa tra amici se non lo frenasse la paura di attirare uno stormo di gabbiani. Non avrebbe scrupoli a darvi in pasto ai maiali perciò state lontani dal suo appartamento: numero 221B Baker street.