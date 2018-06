WWE 2K19, 2K Games svela la data d’uscita

Buone notizie per tutti gli amanti del wrestling la’ fuori. 2K Games ha infatti, finalmente, annunciato la data di lancio e tanti altri dettagli su WWE 2K19, l’atteso nuovo capitolo del celebre franchise. L’annuncio, come da tradizione 2K corredato da uno spettacolare trailer, parla chiaro: il titolo sarà disponibile, per PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal prossimo 9 ottobre.

E, dopo il trailer, ecco i dettagli: il titolo vedrà come star di copertina il noto wrestler AJ Styles, incaricato tra le altre cose di guidare la campagna pubblicitaria globale Never Say Never di WWE 2K19. Chris Snyder, di 2K Games, ha dichiarato che “AJ Styles è la persona perfetta per portare il concetto di Never Say Never ai massimi livelli possibili. I giocatori farebbero meglio a prepararsi; ogni anno cerchiamo di portare la massima qualità agli appassionati di tutto il mondo, e anche questa volta abbiamo lavorato al massimo per offrire ai nostri fan il meglio del meglio; abbiamo grandi sorprese in serbo per loro!“.

Come potete vedere è stata svelata anche la cover art del gioco, e con essa sono state rilasciate alcune informazioni sulle due edizioni speciali previste per il gioco, ognuna delle quali garantirà ai giocatori la possibilità di accedere in anticipo al titolo. La prima, WWE 2K19 Deluxe Edition, conterrà:

– copia del gioco e packaging speciale;

– season pass;

– bonus preorder (i dettagli su questo particolare arriveranno, secondo 2K, nel corso dell’estate);

– contenuti bonus in game (stessa storia dei bonus preorder, 2K deve ancora svelare ulteriori dettagli).

La più esclusiva Collector’s Edition, invece, oltre a garantire come la Deluxe Edition un accesso anticipato al gioco di ben quattro giorni (chi opterà per una di queste due versioni potrà quindi salire sul ring di WWE 2K19 già dal 5 ottobre) presenterà questi bonus:

– copia del gioco e confezione speciale Deluxe Edition;

– confezione premium;

– bonus preorder e in game ancora da svelare;

– accesso al season pass;

– memorabilia da collezione.

Che ve ne pare dell’offerta di 2K Games? Vi ricordiamo che il lancio di WWE 2K19 è previsto per il prossimo 9 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.