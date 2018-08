Life is Strange 2, il nuovo trailer ci fa fare la conoscenza di Sean e Daniel

La storia di Chloe e Max, le due protagoniste di Life is Strange, ha fatto commuovere milioni di videogiocatori. DONTNOD Entertainment è riuscita nell’intento di creare un intreccio interessante a partire da premesse anche piuttosto banali, con solo l’ausilio di una farfalla, un’amicizia che trascende la distanza e personaggi dall’incredibile carisma, ognuno di essi in qualche modo strumentale per il mondo che lo sviluppatore ha voluto dipingere. E con Life is Strange 2, basato su una storia completamente diversa, ci sono tutte le premesse per ripetere il successo del primo capitolo.

Life is Strange 2 è stato mostrato da DONTNOD pochi minuti fa, mostrando le nuove figure protagoniste della serie, Sean e Daniel Diaz, alle prese con un superpotere improvviso e misterioso. Il primo episodio uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 settembre 2018.