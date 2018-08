Forsaken Shores, prossimo DLC di Sea of Thieves, conquista una data d’uscita

Sea of Thieves ha avuto un lancio più problematico di quanto molti si sarebbero aspettati, ma è innegabile che il supporto post-lancio di mamma Rare sia stato fra i migliori su piazza. E dopo aver introdotto ciurme scheletriche nello scorso DLC, ecco che la software house mostra il prossimo pericolo che bolle in pentola nella forma di Madre Natura.

Forsaken Shores aggiungerà al mondo di gioco una bella quantità di vulcani attivi che potranno affondare intere flotte se presi sottogamba; fortunatamente, una nuova barca renderà la navigazione fra un’isola e l’altra un po’ più tranquilla. Verranno aggiunte anche nuove quest che dovrete portare a termine per ricchi mercanti, come trasportare carichi preziosi; e infine, una caratteristica che i giocatori di Sea of Thieves richiedevano a gran voce: l’inserimento di una bandiera che mostrerà la propria barca a ogni altro giocatore sulla mappa. Servirà fegato per quest’ultima, ma ai pirati non manca. Forsaken Shores sarà disponibile dal 19 settembre.