Tutte le novità di Hearthstone: arriva Puzzle Lab

Ospitati nello stand Blizzard della gamescom abbiamo avuto modo di scoprire da Dean Ayala, senior game designer, tutte le ultime novità di Hearthstone, titolo che appassiona circa 70 milioni di giocatori. Tale successo è ampiamente meritato, grazie anche all’eccezionale supporto fornito agli appassionati: finora sono state create ben 1729 diverse carte collezionabili e circa 90 sviluppatori si occupano di lavorare ad eventi ed update. Un bel passo avanti rispetto al ristretto team iniziale.L’ultima espansione rilasciata è Boomsday Project (Operazione Apocalisse), interamente focalizzata sui folli progetti meccanici del Dottor Boom e sulla scienza, rigorosamente applicata a piani malvagi. Sono incluse numerose nuove carte davvero interessanti, alcune come i Project particolarmente complesse da sfruttare. Ogni nuova espansione consente in effetti di modificare ampiamente il gameplay, offrendo al giocatore tante nuove potenzialità. Il rovescio della medaglia è la necessità di continuare a giocare, poiché una pausa troppo lunga rischierebbe di farci rimanere indietro con gli aggiornamenti.

A due settimane dall’arrivo di BP, in data 21 agosto, è stato rilasciato Puzzle Lab, un nuovo contenuto gratuito single-player che permette di spremersi le meningi, sempre per mantenere il tema portante di scienziati ed intelligenza. In questa modalità si possono affrontare particolari sfide, tra cui sopravvivere al potere dell’eroe avversario, ripulire tutta l’arena dai minion nemici, vincere con un attacco o copiare in toto la board dell’avversario. I puzzle diventano man mano più difficili e possono intrattenere anche i giocatori più esperti, poiché permettono di vedere il titolo da un altro punto di vista.

Hearthstone si conferma una fucina di idee in continuo aggiornamento. Non ci resta che continuare a giocare, godendoci la nuova espansione ed adattandoci ai cambiamenti che inevitabilmente porta con sé. La brutta notizia lampo, comunicata a fine presentazione, è che il titolo non arriverà su Nintendo Switch. Dopo il porting di Diablo, ci speravamo un po’ tutti.