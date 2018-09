Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno di un personaggio molto amato

In Wonder Woman 1984 rivedremo una vecchia, e amata, conoscenza. Robin Wright ha infatti rivelato in un’intervista che voler presto in Spagna, dove girerà una scena flashback che la vedrà nei panni del generale Antiope.

Non sarà sola: al suo fianco troveremo infatti Connie Nielsen, che vestirà gli amazzonici panni di Hippolyta.

Wonder Woman 1984 è la new entry dell’universo cinematografico DC. La donna più forte del mondo tornerà negli anni ’80, per sconfiggere un nemico mai visto prima d’ora: The Cheetah. Il film vedrà nuovamente Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, e sarà sempre diretto da Patty Jenkins, reduce dal grande successo del primo film.