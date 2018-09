Overwatch League, dov’è il Regno Unito?

Nella giornata di ieri, un tweet dell’account ufficiale della Overwatch League ha annunciato festoso, in occasione dell’edizione 2019, l’entrata in scena di 8 nuovi team: Chengdu, Hangzhou, Guangzhou, Parigi, Vancouver, Washington D.C., Toronto e Atlanta.

Tutto molto bello, ma ad un occhio fino sicuramente non sarà sfuggito un importante dettaglio: nella mappa del video della Overwatch League è scomparso dai radar il Regno Unito.

Certamente mancano molte altre isole, come lo Sri Lanka, la Sicilia e perfino la stessa isola di Vancouver, nonostante il video nel tweet annunci l’entrata in scena del suo team; ma l’improvvisa mancanza della nazione che ospita i vincitori dell’Overwatch League 2018, i London Spitfire, e terra natia allo stesso tempo dell’amatissima eroina Tracer, appare abbastanza strana.

Di seguito il tweet della Overwatch League:

We can’t wait for the #OWL2019 season!

Here are the 8 new teams joining the league! pic.twitter.com/zhkrNYDlko

— Overwatch League (@overwatchleague) September 7, 2018