Portal Knights, l’aggiornamento Villanous Update arriva su mobile

Keen Games e 202 Games annunciano il lancio del Villanous Update di Portal Knights per la versione mobile del gioco; il lancio dell’update, che segue di qualche giorno il rilascio di questo aggiornamento per le versioni Xbox One e PlayStation 4, porterà diverse novità nel titolo insieme ad una nuova e gravissima minaccia per il mondo di Elysia.

Con Villanous Update infatti faranno il loro debutto tre temibili boss: la Regina della Melma, il Cacciatore di Cavalieri e l’Onniveggente. Solo i più coraggiosi ed abili tra i cavalieri saranno in grado di far fronte a questi potenti nemici. Ma non solo, con questo aggiornamento verrà resa disponibile una nuova area, The Rangers Guide Bodkins Point, ricca di mercanti, missioni e PNG. Inoltre, con l’avvento di questo nuovo update, è stata rivista e corretta la gestione dell’inventario, per venire incontro alle richieste della community e offrire una migliore esperienza di gioco ai fan di Portal Knights.

Che ve ne pare dell’aggiornamento Villanous Update? Ditecelo nei commenti!