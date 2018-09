God Wars: The Complete Legend debutta su Nintendo Switch, ecco il primo trailer

NIS America e Kadokawa Games celebrano il lancio, avvenuto proprio oggi, di God Wars: The Complete Legend su Nintendo Switch. Per la gioia dei fan di Future Past, il JRPG da cui il titolo prende le mosse, questa versione raffinata ed estesa del già vasto titolo di Kadokawa Games sarà sin da subito arricchita di tutti gli update e bugfix finora rilasciati, garantendo così l’esperienza più immersiva possibile nel mondo di God Wars: The Complete Edition.

Lasciandovi al primo trailer pubblicato oggi da Kadokawa e NIS America vi ricordiamo che il titolo è disponibile da oggi su Nintendo Switch.