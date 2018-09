Sylvester Stallone è davvero pronto per Rambo 5? Una foto ci dà la risposta

Avete dubbi sul fatto che Sylvester Stallone sia in grado di sostenere le riprese di Rambo 5? Be’, i suoi ultimi post Instagram fanno capire che lo storico interprete dell’irriducibile soldato è perfettamente pronto per la parte. Non potrebbe essere altrimenti: l’attore si è infatti sottoposto da mesi a un intenso allenamento.

L’ultima foto pubblicata su Instagram lo vede ritratto armato di machete nella giungla; il post recita: “Stiamo per iniziare, e sono davvero emozionato… Il mondo starà anche cambiando, ma non lui. Niente è finito!”.

Il film segna il ritorno di Stallone nei panni dell’iconico John Rambo, dopo 10 anni in cui i fan si chiedevano se effettivamente l’attore avrebbe ripreso i panni del personaggio. Per essere un ultrasettantenne, Stallone farebbe le scarpe a tantissimi colleghi molto più giovani: mesi fa, un video di Instagram lo ritraeva mentre sollevava una ruota di oltre un quintale.