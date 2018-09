Apple svela al mondo i “nuovi” iPhone Xs, Xs Max e Xr durante il Keynote

Cupertino, 12 settembre, Steve Jobs Theatre che esattamente un anno fa veniva inaugurato dalla stessa Apple da lui fondata e resa un marchio in grado di cambiare l’immaginario collettivo. Oggi i media di gran parte del mondo conosciuto si sono radunati in questo auditorium per riportare gli annunci la compagnia è solita fare in questo periodo dell’anno. Annunci che anche in questo caso hanno riguardato la linea di smartphone con la mela dietro. Diverse le novità in arrivo, decantate in modo divino (come al solito) – non c’è che dire – tuttavia, quella che oggi ha presentato Phil Schiller è stata piuttosto una continuazione di quanto fatto l’anno precedente.

Bando alle ciance, ecco cosa è stato annunciato in questo pomeriggio di fine estate nella Santa Clara Valley. Per quanto riguarda la linea iPhone, abbiamo 3 nuovi modelli in arrivo: iPone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.

iPhone Xs è una versione migliorata dell’iPhone X dello scorso anno: la certificazione IP68 lo rende però più resistente tanto che il presentatore ha accennato al fatto che questo modello non teme nemmeno la birra. Il supporto completo del pannello OLED (5,8″) all’HDR in questo caso è la novità più di spicco: tutto il resto è leggermente migliorato. Ovviamente a livello estetico ci troviamo di fronte ad un prodotto dalle finiture leggermente più curate e con un design nuovo, anche se tranne per l’audace colorazione oro, difficilmente sarà possibile stupirsi delle differenze. Cliccate su questo link per tutte le specifiche tecniche. Il prezzo partirà da 999 dollari per il modello da 64GB, andando poi lievitare per le varianti da 256GB e 512GB.

iPhone Xs Max è stato invece battezzato come “il più grande iPhone di sempre”, e l’epiteto gli calza discretamente bene. Sulla carta le dimensioni del modello non si scostano da quelle dell’ormai mal invecchiato iPhone 8 Plus, tuttavia le dimensioni del pannello (sempre OLED) passano dai 5,5″ ai 6,5″, con una risoluzione di 2688×1242 e dunque 448 ppi, esattamente come per il fratello minore Xs. Il prezzo partirà da 1099 dollari per il modello da 64GB, andando poi lievitare per le varianti da 256GB e 512GB. Interessante che Apple si sia decisa anche a lanciarsi nel mercato phablet, per il quale questo iPhone Xs Max potrebbe essere una vera e propria ventata d’aria fresca.

Ultimo, ma non per importanza, l’iPhone Xr. Si tratta di un modello più economico (il prezzo parte da 749 dollari), che tuttavia, a discapito di uno schermo LCD e di una singola fotocamera posteriore, garantisce tutto il resto dell’hardware dei modelli di fascia superiore. Questo splendido dispositivo da 6,1″ è stato ideato per mettere d’accordo più persone possibili sulle dimensioni (essendo un misto tra iPhone Xs e Xs Max), e vanta un ampissimo ventaglio di vivaci colorazioni. L’IP 67 assicura una buona resistenza ad acqua e polvere, mentre il True Tone ed il Tap to wake migliorano l’esperienza quotidiana. Il costo, come già detto, non è tanto la singola fotocamera, descritta come la migliore fotocamera singola mai prodotta dalla compagnia e in grado di applicare l’effetto boquet in maniera convincente, tanto quanto uno schermo dalla risoluzione sensibilmente più bassa (1792×828) e non munito di 3D Touch. È un degno compromesso e forse il più bell’azzardo di Apple da qui a diverso tempo, visto e considerato che il pannello sembra rimanere comunque di buona fattura (“il miglior IPS di Apple” a loro dire), ma soprattutto lo screen to body ratio ed il design sono come quelli dei modelli di punta. Riuscire a creare un dispositivo borderless con un pannello LCD dev’essere stata una sfida anche a Cupertino, ecco perché l’azienda vanta “la tecnologia LCD più avanzata dell’industria”. in quest’ultimo caso i tagli di memoria saranno da 64GB, 128BG e 256GB. Andata al seguente link per tutte le specifiche tecniche.

In sostanza abbiamo assistito alla presentazione di una nuova linea che non si distacca poi così tanto da quella dell’anno precedente, fatta eccezione per le nuove fette di mercato che Apple andrà ad accaparrarsi con il grande iPhone Xs Max e l’intelligente iPhone Xr.

Per la presentazione della nuova linea di iWatch, invece, vi rimandiamo a quest’altro nostro articolo.