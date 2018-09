Jump Force, Killua e Kurapika di Hunter x Hunter scatenano il loro Nen

A distanza di pochi giorni dal notorio annuncio che ha fatto entrare in brodo di giuggiole tutti i fan di Yu-Gi-Oh!, Bandai Namco torna alla carica con degli screenshot che mostrano in azione Killua e Kurapika, lottatori di Hunter x Hunter in arrivo su Jump Force.

Killua Zaoldyeck è un ragazzo dotato di caratteristiche fisiche eccezionali e un’intelligenza fuori dal comune. Grazie agli addestramenti avvenuti nell’ambiente famigliare, infatti, Killua è rinomato nel mondo di Hunter x Hunter per essere un assassino provetto e uno dei più pericolosi ed efficaci nel suo mestiere. Immerso nel clan dei Kuruta, invece, Kurapika possiede degli occhi che cambiano colore, fino ad assumere delle tonalità vicine al rosso, a seconda delle emozioni provate. In caso di sentimenti abbastanza forti, Kurapika può sfruttare questa sua condizione per ottenere un Nen a dir poco devastante.

Lasciandovi ai nuovi screenshot di Jump Force, vi ricordiamo che il titolo di Bandai Namco e Spike Chunsoft uscirà nel corso del 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.