Milan Games Week 2018: suggestiva conferenza stampa al Castello Sforzesco

Una location particolare, e sicuramente in tema, quella scelta da AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, per la sua conferenza stampa di presentazione di Milan Games Week 2018.

Insieme al Comune di Milano, infatti, si è voluta ribadire l’importanza dell’evento per la città, testimoniata anche dai numeri record dell’edizione del 2017 che sono stati presentati con l’occasione: con 148.000 visitatori (+7% rispetto al 2016) e 150 espositori presenti (+50% rispetto al 2016), Milan Games Week rappresenta oggi, per partecipazione di pubblico, il terzo evento dedicato ai videogiochi più grande d’Europa, dopo gamescom e Paris Games Week.

“Oggi è un giorno importante per AESVI e per Milan Games Week, questa conferenza stampa in una cornice storica e importante per la città di Milano ci riempie d’orgoglio e ci conferma l’attenzione nei confronti di una manifestazione che è riuscita a crescere costantemente negli anni fino a raggiungere i quasi 50 mila metri quadri dei tre padiglioni di questa edizione”, ha dichiarato in apertura di conferenza Paolo Chisari, Presidente di AESVI. “Passare dai 30 mila partecipanti della prima manifestazione ai quasi 150 mila dell’anno scorso testimonia una crescita importante dell’attenzione nei confronti di un fenomeno, quello dei videogiochi, che appassiona oltre 17 milioni di italiani e vede la Lombardia in prima fila per numero di aziende presenti sul territorio”.

Ad avvalorare l’importanza dell’evento per la città, e di una celebrazione per i fan dei videogiochi in generale, la dichiarazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo del Corno: “attraverso il videogioco è possibile connettere l’esperienza del gioco a una forma di accrescimento del proprio patrimonio cognitivo”.

E qui torna in gioco la fantastica location, ossia proprio il Castello Sforzesco di Milano. Per testimoniare tutto questo, Francesca Tasso, Conservatore Responsabile delle raccolte artistiche del Castello Sforzesco, ci introduce al videogioco Beyond the Castle, che si inserisce nel percorso di avvicinamento tra musei italiani e videogiochi, e nella relazione sempre più stretta tra i Musei del Castello Sforzesco e le nuove forme di comunicazione del patrimonio culturale. I Musei del Castello Sforzesco hanno aderito nel 2017 al primo International Game Camp – una manifestazione sostenuta da Fondazione Cariplo Progetto IC Innovazione Culturale per incoraggiare lo scambio tra designer di giochi internazionali ed esperti italiani nel campo del Cultural Heritage – mettendo a disposizione di giovani game designer oltre 100 immagini di opere del proprio patrimonio (www.internationalgamecamp.com).

A presentarci il gioco è Marco Arena, CEO dello studio di sviluppo indipendente italiano Beyond The Gates.

Abbiamo avuto modo di provarlo, approfittando di una fantastica passeggiata tra le guglie del Castello per raggiungere la location, la Torre Falconiera, una delle ambientazioni del gioco.

Grazie alla realtà virtuale il giocatore, infatti, si cala nei panni di un arciere che nella Milano rinascimentale difende il Castello Sforzesco da attacchi nemici. Ma nel gioco si possono usare anche altre armi tradizionali, come ad esempio la balestra, che con il custom joystik realizzato da un artigiano italiano e svelato oggi in conferenza stampa.

Il gioco sarà in dimostrazione e giocabile al Castello Sforzesco fino a settembre 2019.