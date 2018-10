Fitbit Charge 3 sarà rilasciato questo weekend

Per tutti coloro che desideravano passare dal vecchio modello Fitbit al nuovo, o per chi semplicemente volesse acquistarse un fitness tracker di grande qualità oggi è un gran giorno. Difatti, poche ore fa è stata annunciata la data di uscita ufficiale di Fitbit Charge 3 .

La terza generazione di fitness tracker targata Fitbit sarà resa disponibile il 7 ottobre prossimo, e sarà acquistabile in diversi negozi fisici sparsi per il mondo, oppure, molto semplicemente, dal sito della compagnia o da altri retailer digitali come Amazon. Su quest’ultimo sarà anche possibile acquistare l’edizione limitata del device, in arrivo il 29 ottobre, anche se questa data potrebbe subire delle leggere variazioni. Charge 3 sarà dotato di un display touchscreen, nonché di alcune funzioni utilizzabili dagli utenti durante le sessioni di nuoto. Inoltre la sua batteria dovrebbe riuscire a durare fino a sette giorni con una sola carica.

Fitbit Charge 3 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre, ad un prezzo di listino di circa 150 dollari. Lo acquisterete?