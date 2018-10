Super Mario Odyssey, Nintendo festeggia Halloween con Zombie Mario

Halloween è alle porte, e lo spirito da dolcetto-o-scherzetto si fa sentire anche in Nintendo. Infatti, la casa di Kyoto ha deciso di catapultare i suoi fan nel clima terrificante della festa delle streghe, presentando al mondo una speciale skin pensata per l’idraulico baffuto su Super Mario Odyssey; ladies and gentlemen, Nintendo presenta Zombie Mario.

A new special outfit has been added to #SuperMarioOdyssey! After you’ve finished the main story, check out the shop to find the Zombie Headwear & Zombie Outfit. pic.twitter.com/U4zdMgXRxn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 18, 2018

Lo spaventoso outfit per Mario comprende un’ascia piantata nella testa del povero idraulico, vestiti stracciati e un colorito di pelle non proprio da persona in salute. E nonostante il look terrificante, Mario ha ancora un bel sorriso stampato in faccia, quindi, suvvia, non è così male. La skin sarà sbloccata solo al completamento del gioco.

Oltre al nuovo costume, Nintendo ha annunciato tre filtri in più per la modalità Snapshot: Manga, Tile e Caleidoscopio.