Call of Duty: Black Ops 4, guida ai trofei e agli obiettivi

Call of Duty: Black Ops 4 è il nuovissimo sparatutto targato Treyarch e Activision, pronto ad soddisfare i player di tutto il mondo mediante una corposa modalità Zombie, un solido Multiplayer e l’inedita opzione di gioco Blackout.

Call of Duty: Black Ops 4 Trofei Roadmap

Trofei Totali : 53 (1 , 1 , 7 , 44 )

: 53 (1 , 1 , 7 , 44 ) Trofei Offline : 1 (1 )

: 1 (1 ) Trofei Online : 52 (1 , 1 , 7 , 44 )

: 52 (1 , 1 , 7 , 44 ) Trofei Mancabili: 0

Trofei Bronzo

Vita da arena: In IX, sopravvivi al round 20 senza aprire i cancelli

Per guadagnare il trofeo dovrete necessariamente superare 20 round senza aprire nessun cancello: la missione non sarà di certo facile, in quanto l’arena, pur essendo grande, non vi garantirà sempre l’opportunità di scappare, avendo anche l’handicap di possedere soltanto due armi per completare l’incarico. Il miglior modo per riuscire nell’impresa è sicuramente quello di abbassare al minimo il livello di difficoltà e di agire in solitaria nel caso non abbiate un gruppo di amici fidati. Nell’arena, invece, il consiglio è quello di correre sempre in tondo, in modo tale da avere costantemente spazio di manovra per non essere colpiti. Vi lasciamo un video per comprendere appieno come fare:

Avversario abile: In IX, ottieni un’insegna della sfida con tutti e 9 i medaglioni

Trofeo molto semplice da ottenere: in IX, per tutta l’arena, vi saranno delle insegne con cui voi potrete interagire premendo il tasto . Facendo ciò attiverete una serie di sfide da completare: una volta portate a termine, dirigetevi al centro dell’arena e interagite con l’altare. Fatelo 9 volte e il trofeo sarà vostro.

Al macello: In IX, smembra 13 arti in una sola partita nella fossa

Per guadagnare il trofeo dovrete prima di tutto trovare la zona nominata “fossa” e successivamente uccidere gli zombi colpendoli sul corpo e non sulla testa, in modo tale da far volare gli arti dei non morti ovunque. Seguite il video per capire dove dirigervi:

Pronti al gong: In IX, sconfiggi gli 8 sfidanti evocati dal gong entro 5 minuti

Questo trofeo in solitaria sarà particolarmente complesso, in quanto avrete l’obbligo di uccidere gli 8 sfidanti entro 5 minuti: il problema sarà che gli stessi minuti verranno conteggiati sin dall’inizio della partita, e per questo dovrete agire alla massima velocità e senza intoppi. Molto più semplice sarà poter svolgere il compito con il supporto di una squadra, in quanto i nemici, soprattutto alla minima difficoltà, verranno sconfitti decisamente più velocemente. Ecco un video per capire appieno come fare:

Dono di Serket: In IX, ottieni il Bacio di Serket

Questo trofeo risulterà essere uno dei più complessi in assoluto, in quanto per ottenere il Bacio di Serket, ovvero un’arma potentissima, dovrete completare una serie di step nella mappa IX. Il consiglio che possiamo darvi è di osservare nel dettaglio una clip che vi lasciamo qui sotto, in modo tale da comprendere ogni passaggio. Prima di tutto comunque dovrete sbloccare il Pack a Punch nella location:

Qui, micio micio: In IX, uccidi una tigre zombie con una tigre affetta da Squagliacervelli

Sicuramente uno dei trofei più casuali del platino: per sbloccare l’obiettivo dovrete innanzitutto attivare il Puck a Panch nella mappa IX (vi ricordiamo che dovrete suonare tutti e quattro i gong, uccidere i mini boss, raccogliere le loro teste e infilzarle nelle picche collocate nella location). Fatto ciò dovrete tentare la sorte e spendere 2500 crediti per aggiungere un’effetto alla vostra arma, fino a sbloccare il bonus Squagliacervelli. A questo punto dovrete attendere lo spawn di una tigre zombie e colpirla con l’effetto dell’arma. Fatto ciò, non dovrete attendere altro che la stessa elimini una sua simile: ve lo anticipiamo, non sarà facile.

Alchimia acida: In IX, esegui un’uccisione con la trappola acida in ciascuna delle posizioni in cui puoi costruirla

In IX dovrete costruire quattro trappole acide: la particolarità risiederà nel fatto che le potrete edificare soltanto una per match, e per questo è obbligatorio portare a termine ben quattro partire. Per ottenere i pezzi necessari alla sua costruzione dovrete completare prima tre sfide dell’arena: fatto ciò posizionate la trappola nella giusta location e ripetete la sequenza di azioni per i match successivi. Ecco un video per capire come fare:

Dono di costellazione: In IX, uccidi 9 zombie con un solo colpo non caricato della Morte di Orione

Morte di Orione è la versione potenziata del Bacio di Serket, e per ottenerla dovrete seguire una sequenza di azioni. Ecco un video esplicativo:

Una volta raccolto lo strumento di morte, vi basterà raggruppare 9 zombie e lanciare un colpo devastante della vostra fidata bocca da fuoco.

Qui non si tocca: In Viaggio disperato, sopravvivi al round 20 senza drenare l’acqua

Probabilmente il trofeo più semplice della sequenza “sopravvivi a 20 round”, in quanto avrete l’opportunità di sbloccare l’intera mappa, di potenziare le armi e utilizzare i perks. In caso settiate la difficoltà al minimo sarà un vero gioco da ragazzi.

Pack qui, Punch lì: In Viaggio disperato, usa la Pack-a-Punch in ogni luogo possibile

Per prima cosa dovrete sbloccare il Pack a Punch nella mappa, qui il video esplicativo:

Fatto questo dovrete utilizzarlo per ben quattro volte: il PaP scomparirà dopo 2-4 round e apparirà in zone casuali della location. Una volta trovato quattro volte il trofeo sarà vostro.

Carta, forbici, plasma: In Viaggio disperato, uccidi 9 zombie con esplosioni catalitiche in una sola partita

Trofeo davvero molto semplice da ottenere: per sbloccarlo dovrete uccidere 9 zombie lavici rossi. Non sarà richiesta un’eliminazione contemporanea, bensì singola. L’unico avvertimento fondamentale è che i mangiacarne rossastri appariranno esclusivamente dal ventesimo round in poi della mappa Viaggio Disperato. Una volta sconfitti, il trofeo sarà vostro.

Conosco una scorciatoia: In Viaggio disperato, usa tutti i percorsi di viaggio rapido in una sola partita

Per prima cosa dovrete attivare il Manufatto Sentinella, ecco un video per capire come fare:

Una volta fatto ciò sbloccherete l’opportunità di spostarvi nella mappa di gioco grazie a dei varchi spazio-temporali: per ottenere il trofeo dovrete attraversarli tutti. Di seguito un video esplicativo per capire la posizione di ognuno di essi:

Attizzare le fiamme: In Viaggio Disperato, uccidi 3 fuochisti colpendone il punto debole in una sola partita

Per guadagnare questo trofeo agevolmente vi converrà usufruire del supporto o dei vostri compagni oppure dei bot, i quali consentiranno lo spawn dei fuochisti già dal round 25, mentre in solitaria soltanto dal 37. Una svolta emersi, vi basterà colpire i loro punti deboli: vi alleghiamo un video per capire come fare:

Clandestino: In Viaggio disperato, passa 5 round consecutivi nella stiva di carico

Trofeo non troppo complicato: per riuscire nell’impresa dovrete innanzitutto attivare il Manufatto Sentinella (vedi “Conosco una scorciatoia” per capire come fare). A questo punto dovrete semplicemente raggiungere la zona di carico e sopravvivere per 5 round consecutivi senza abbandonare l’area. Nel caso usciate, il count dei round si azzererà immediatamente. La zona d’interesse si trova esattamente sotto al punto di partenza.

Qui non si tocca: In Viaggio disperato, uccidi 50 zombie che si trovano sott’acqua in una sola partita

Trofeo molto semplice da guadagnare, soprattutto se combinato all’obiettivo precedente: difatti, una volta attivato il Manufatto Fantasma (vedi Conosco una scorciatoia”), avrete accesso alla zona di carico. Lì vi basterà immergevi in acqua, attendere che i mangicarne arrivino e ucciderne 50, e il gioco sarà fatto.

Lato ovest tutta la vita: In Sangue dei morti, raggiungi il round 20 senza lasciare il lato ovest dell’isola

Per ottenere il trofeo dovrete obbligatoriamente sopravvivere a 20 round senza abbandonare l’area iniziale: il vostro limite sarà la passerella, non superatela mai. Per il resto settate la difficoltà a facile, muovetevi sempre senza rimanere statici e otterete il trofeo senza problemi!

Kraken scatenato: In Viaggio disperato, uccidi 9 nemici con un solo colpo di Kraken

Il trofeo, preso singolarmente, non sarà particolarmente complesso, il problema è riuscire ad ottenere l’arma denominata Kraken, in quanto essa apparirà casualmente dal Mystery Box. Per comprendere la pozione in cui spawnerà il forziere osservate sempre un luce di colore blu o rossa: quello sarà il segnale essenziale per capire se il forziere sarà comparso. Per il resto, tanta fortuna e molti tentativi. Come sempre alleghiamo una clip:

Molteplicità: In Assalto zombie, porta il moltiplicatore a 100

Questo trofeo vi richiederà, nella nuova modalità Arcade Assalto Zombie, di portare il moltiplicatore a 100: per farlo vi basterà uccidere mangicarne senza essere colpiti. Non risulterà troppo complesso, in quanto nella particolare opzione di gioco potrete crearvi una classe, selezionare le armi che preferite e sbloccare agevolmente anche il Pack a Punch.

Punteggio record: In Assalto zombie, raggiungi un punteggio personale di 250.000

Sempre in Assalto Zombie dovrete ottenere un bel punteggio in solitaria. Come in “Molteplicità” i consigli sono gli stessi: decidete il vostro armamentario, utilizzate gli upgrade liberamente e date sfogo alla vostra vena creativa. Una volta raggiunto il punteggio, il trofeo sarà vostro.

Gioco di squadra: In Assalto zombie, raggiungi 500.000 punti squadra

Per ottenere il trofeo tutto il team insieme dovrà raggiungere la somma di 500.000 punti, per questo, in caso giochiate in quattro, vi basterà racimolare 125.000 punti ciascuno e il gioco sarà fatto.

Esperienza empirica: In Viaggio disperato, ottieni il Manufatto Sentinella

Trofeo semplicissimo, vi lasciamo una guida per comprendere al volo la pozione:

Tripletta…trice: In Sangue dei morti, uccidi il Direttore con Spingardatrice, Acidatrice e Magmatrice in una sola partita

Come da descrizione dovrete uccidere il nemico con l’arma segnalata: fatto ciò, il trofeo sarà vostro.

Rievocazione storica: In Sangue dei morti, equipaggia insieme Cacciatore infernale, Cucchiaio, Spingardatrice e Tommy Gun

Trofeo non troppo complesso se sapete come agire e dove andare: il video che vi lasciamo spiega gli esatti passaggi da compiere per riuscire nell’impresa.

Roba forte in arrivo: In Sangue dei morti, forgia una magmatrice

Anche qui vi saranno una serie di step da seguire per raggiungere l’obiettivo tanto agognato: seguite il video e tutto sarà più semplice:

L’inferno li fa, poi li accoppia: In Sangue dei morti, completa un viaggio in funivia con il Direttore

Per prima cosa dovrete attivare l’energia sulla mappa, in questo modo il Direttore comparirà, ecco come fare:

Una volta comparso non uccidetelo per nessun motivo: anzi, guidatelo fino alla funivia, in modo tale che poi lui vi permetta di effettuare il viaggio e di sbloccare il trofeo.

Rimedio paranormale: In Sangue dei morti, rianima un altro giocatore con uno scudo

Per prima cosa dovrete creare lo scudo, in caso non sappiate come fare ecco un video esplicativo:

Ora dovrete ottenere la chiave del Direttore: potrete farlo in due modi: azionare i due interruttori di energia o attendere lo spawn dello stesso, che avverrà dopo dopo 4-8 round. A questo punto dovrete drenare l’energia degli zombi allo scudo: per farlo vi basterà premere per azionare lo scudo e per impiegare la chiave. A questo punto, in caso un giocatore sia a terra bisognoso di cure, premete + e il gioco sarà fatto.

Violenza insensata: In Sangue dei morti, uccidi 5 zombie con il Redentore infernale prima che cominci il suo ritorno

Come da descrizione, seguite le istruzioni e il trofeo verrà da sé

Getta l’osso al cane: In Sangue dei morti, nutri una testa di lupo in Funivia, Cittadella, Model Industries in una partita

Nella mappa troverete delle icone di colore arancione raffiguranti dei lupi sui muri. In caso uccidiate degli zombie nelle vicinanze apparirà una testa di lupo che divorerà i mangicarne istantaneamente. Per saziare il canide dovrete farlo rifocillare almeno sei volte. Vi lasciamo un video esplicativo:

Dalla A allo Zombi: Completa il tutorial Zombi

Come da descrizione dovrete semplicemente completare due tutorial: sia quello da principiante che avanzato. Fatto ciò, il trofeo apparirà.

Maestro d’armi: Porta tutte e 8 le armi speciali alla fase 3

Come da descrizione: fatto ciò il trofeo apparirà.

Corsa di studi: Usa Master in scivolate per cadere per 3 metri e uccidere 10 zombie allo stesso tempo

Master in scivolate è un perks disponibile nella modalità zombie al livello 42. Una volta sbloccato dovrete raggruppare 10 mangiacarne (più facile se fatto con un compagno) e massacrare i walkers. Ecco un video:

Ricaduta specialistica: Ottieni tutte le specialità in una sola partita

Per sbloccare il trofeo dovrete selezionare nel menu di “Crea una Classe” l’abilità “Salsa Segreta” più tre perk a scelta. Continuate durante il match ad acquistare Salsa Segreta, la quale vi fornirà un bonus casuale. Il problema principale dell’incarico sarà la necessità di proseguire fino ai round più elevati per acquistare il bonus: per questo inserite la difficoltà più facile e armatevi di pazienza.

Regalo a sorpresa: Offri in dono un’arma strabiliante della cassa misteriosa a un compagno e fagliela accettare

Per guadagnare il trofeo dovrete regalare un’arma strabiliante dalla cassa misteriosa: per farlo, vi basterà colpire con il tasto lo strumento di morte: ciò consentirà ad un vostro compagno di raccogliere la bocca di fuoco. Non appena l’arma verrà presa, il trofeo si sbloccherà.

Grande fan degli specialisti: In Blackout, sblocca Battery, Ruin, Firebreak, Seraph, Nomad, Prophet, Ajax, Crash, Torque e Recon

Per ottenere il trofeo, non dovrete far altro che continuare a giocare e salire di livello.

Fanatico di Zombi: In Blackout, sblocca Bruno, Scarlett, Diego, Shaw, Dempsey, Takeo, Nikolai e Richtofen

Esattamente come in “Fan degli specialisti”.

Storico di Blackout: In Blackout, sblocca Reznov, Mason, Woods e Menendez

Vedi “Fan degli specialisti”.

Equipaggiamento speciale: Ottieni 10 medaglie basate sull’equipaggiamento speciale

Come da descrizione.

Armi speciali: Ottieni 10 medaglie basate sulle armi speciali

Come da descrizione.

Benvenuto nel club: Raggiungi il grado Sergente (livello 10) in multigiocatore giocando online

Come da descrizione: lo sbloccherete senza accorgervene.

Centennale: Ottieni il 100% delle stelle

Per guadagnare il trofeo dovrete raccogliere ben 30 stelle: esse saranno una ricompensa per il completamento dei tutorial specialisti. Una volta portati a termine tutti e 10 (ognuno dei quali vi fornirà 3 stelle), il gioco sarà fatto.

ABC del multigiocatore: Completa i 10 tutorial specialista

Come da descrizione: completati i 10 tutorial il trofeo sarà vostro.

Combattente: Vinci 1 scontro con ogni specialista (10 totali)

Come da descrizione: verrà sicuramente naturale sbloccarlo.

Segugio: Sblocca tutte le informazioni (file audio e video)

Per sbloccare il trofeo dovrete completare i seguenti task dal menu degli specialisti:

– Ottieni 10 Stelle di bonzo

– Fai 15 uccisioni senza morire in un round

– Fai 10 uccisioni con ogni categoria di arma primaria

– Fai 25 uccisioni corpo a corpo

– Fai 50 uccisioni con un’arma secondaria

– Ottieni 10 stelle d’argento

– Fai 100 uccisioni colpo alla testa

– Fai 50 uccisioni utilizzando ricompense a punti

– Raggiungi la cima della classifica 25 volte

– Fai 100 uccisioni utilizzando armi Specialista e/o equipaggiamento

– Fai 150 uccisioni a Veterano

– Ottieni 10 stelle d’oro

– Completa tutte le sfide di immersione in combattimento

Astronomo: Ottieni una stella con ogni specialista

Come da descrizione: completate l’incarico e il trofeo sarà vostro.

Trofei Argento

Guerriero venerato: In IX, sconfiggi l’avversario più venerato

Come da titolo dovrete sconfiggere questo boss: per riuscirci avrete l’obbligo di seguire numerosi step. Ecco un video per comprendere come fare:

Abbandonare la nave: In Viaggio disperato, completa la Prova

Come da descrizione.

Fuga riuscita: In Sangue dei morti, completa la fuga

Come da descrizione.

La mia prima vittoria: Vinci a Blackout

Semplicemente dovrete vincere un match sopravvivendo alla Battle Royale.

Non è fortuna: Vinci 10 partite a Blackout

Come da descrizione, dopo 10 battaglie vinte il gioco sarà fatto.

Veterano temprato: Raggiungi il grado Comandante (livello 55) in multigiocatore giocando online

Come da descrizione: macinate partite online e il trofeo verrà da sé

Vincitore: Vinci 50 partite in multigiocatore

Come da descrizione: dopo 50 partite vinte il trofeo sarà vostro.

Trofei Oro

Premio prestigioso: Raggiungi il livello massimo o il Prestigio con 25 armi diverse in Zombie

Forse il trofeo più lungo del platino: nella modalità zombie ci sono ben 33 armi differenti, ma basterà portarne al massimo livello soltanto 25. Per incrementare il livello delle stessa dovrete “semplicemente” uccidere mangicarne su mangicarne, così da accrescerne il potenziale.

Trofeo Platino

Platino: Aggiudicati tutti gli altri trofei per sbloccarlo

Una volta sbloccati tutti i trofei, l’ambito platino sarà vostro!