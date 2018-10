Thronebreaker The Witcher Tales: nessun porting imminente è alle porte

Thronebreaker: The Witcher Tales è alle porte, ma non è ancora chiara la prossima mossa degli sviluppatori. Il titolo è atteso su PC, ma in molti hanno sollevato l’ipotesi che a breve potesse esserci un qualche porting, magari su Nintendo Switch. Sfortunatamente non vi sono conferme su un futuro approdo sulla console ibrida e per ora non è un’idea concreta nella mente di CD Projekt Red.

La nuova opera prodotta dalla celebre casa videoludica polacca, presenterà un’anima polivalente: essa sarà composta da elementi classici del gioco di ruolo, che ricordano i tratti peculiari di The Witcher e meccaniche appartenenti al mondo del gioco di carte Gwent. Vi ricordiamo che Thronebreaker: The Witcher Tales è atteso su PC da domani 23 ottobre 2018 e bisognerà aspettare fino al 4 dicembre per vederlo approdare su PlayStation 4 e Xbox One.