My Hero Academia come Dragon Ball Evolution? Legendary annuncia il live action dello shonen

Il successo di My Hero Academia continua a investire milioni di appassionati in tutto il mondo, con tre stagioni della serie animata già conclusi e un lungometraggio che ha coinvolto anche l’Occidente. Eppure, dal debutto del manga diretto dal talentuoso Kohei Horikoshi non era ancora giunto l’annuncio del live action ufficiale. Ebbene, Legendary Entertainment ha detto la sua tramite un comunicato in cui ha confermato l’esistenza di una produzione coinvolta a realizzare il live action di Boku no Hero Academia.

Senza scendere in dettagli aggiuntivi, il comunicato della compagnia ha anche citato Alex Garcia e Jay Ashenfelter come le persone incaricate a seguire il progetto di Legendary Entertainment, ma allo stesso tempo ci sarà Ryōsuke Yoritomi di Shueisha a dirigere il live action, con TOHO occupata a distribuire il prodotto in Giappone una volta che sarà stato ultimato.