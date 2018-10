Jabra annuncia le cuffie professionali Engage 50

Nella giornata odierna, la nota azienda Jabra ha lanciato sul mercato Engage 50, delle nuove cuffie auricolari realizzate per uso professionale, come ad esempio all’interno di un call center. Essa possiede diverse caratteristiche interessati, che la rendono un prodotto irrinunciabile per i lavoratori di tutto il mondo.

Si tratta di un paio di cuffie con filo, dotate di uno speciale sistema di 3 microfoni, in grado di eliminare completamente ogni rumore esterno, inclusa anche la respirazione dell’utilizzatore. esse sono state progettate per donare massimo comfort durante lunghe sessioni di utilizzo, e pertanto è possibile sistemare a piacimento microfono integrato per ottenere un’esperienza ottimale. Una caratteristica molto utile ai fini della produttività è rappresentata dall’aggiunta di un led circolare su ogni padiglione, in grado di segnalare, tramite una variazione cromatica, se l’utente è libero di parlare o in fase di chiamata. Oltre a ciò è stato inclusa anche un’unità di controllo remota per regolare il volume delle chiamate, rispondere, agganciare, ed altre utili impostazioni.

Engage 50 è disponibile nelle varianti stereo e mono. La prima è venduta a 23,730 Rs, mentre la seconda a 21,470 Rs. Non è ancora dato sapere quando tale prodotto sarà diffuso a livello europeo.