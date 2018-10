Left Alive, svelati nuovi dettagli sul gameplay

In una recente intervista a Dualshockers, Toshifumi Nabeshima ha svelato nuove informazioni su Left Alive, lo sparatutto survival ambientato nel mondo di Front Mission. Come sappiamo, in questo titolo il giocatore avrà la possibilità di controllare dei potenti robot, chiamati Wanzer. Tuttavia, la quantità di tempo passato a pilotare i mech dipenderà dalle nostre scelte. Infatti per impossessarci di questi mezzi dovremo riuscire a infiltrarci nelle basi nemiche, che saranno strettamente sorvegliate. Il giocatore dovrà quindi decidere se vale la pena rischiare oppure se conviene continuare il viaggio a piedi. Tuttavia, visto che il gioco è strutturato a livelli, ciascuno con un preciso obbiettivo, in alcuni casi dovremo per forza guidare un Wanzer.

Pilotare un robot non andrà a inficiare la possibilità di salvare i civili, infatti al momento non è previsto il fuoco amico. Nabeshima ha confermato che il gioco sarà principalmente single player, ma ha anche dichiarato che saranno presenti alcuni elementi online non ancora svelati. Vi ricordiamo che la data d’uscita in occidente, recentemente annunciata insieme alle edizioni limitate, di Left Alive è il 5 marzo 2019 su PlayStation 4 e PC.