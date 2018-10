Google Play: in arrivo un abbonamento mensile?

Dopo la larghissima diffusione di Netflix nelle case di utenti di tutto il mondo, molte aziende esterne alla compagnia di streaming, come Microsoft, hanno colto la palla al balzo per offrire una loro personale versione di tale servizio. Sembra che anche Google abbia in mente una soluzione simile per il suo Play Store, almeno secondo i rumor odierni.

Secondo quanto riportato da XDA Developers infatti, pare che all’interno del codice dello store Android siano stati trovati dei riferimenti ad una sorta di servizio a pagamento con tassa mensile. L’abbonamento in questione potrebbe quindi offrire una quantità estesa di applicazioni e giochi per un valore di centinaia di dollari, ad un costo decisamente ridotto. Tale teoria ottiene ulteriore credito grazie ad uno peculiare questionario a cui un utente Android sarebbe stato sottoposto recentemente, dove viene appunto chiesto che opinione potrebbe avere nei confronti di un servizio di abbonamento offerto dal Play Store.

Risulta possibile credere quindi che Google stia effettivamente pensando se agire o no in questa direzione, sondando dapprima il parere degli utenti sparsi in tutto il mondo. Tuttavia nulla di quanto detto finora può effettivamente dirsi ufficiale, invitiamo quindi ad attendere ulteriori spiegazioni da parte dell’azienda americana.