Boba Fett: il film non si farà

Era da mesi ormai che correvano diverse voci di corridoio riguardanti un ipotetico film spin-off dedicato al celebre cacciatore di taglie Boba Fett, personaggio divenuto icona dell’universo di Star Wars accanto ai protagonisti principali. Sembra purtroppo che tale progetto non sarà mai realizzato, con grande dispiacere dei fan di tutto il mondo.

La triste notizia giunge dal reporter americano Erick Weber, che afferma in un suo post su Twitter che l’executive di Lucas Film Kathleen Kennedy lo ha informato che il progetto riguardante Boba Fett è stato completamente cancellato, in modo da concentrare il focus completamente sulla nuova serie The Mandalorian. Sebbene possa rappresentare un dispiacere per tutti gli amanti del celebre pistolero spaziale, non tutto è perduto, visto che la serie in questione sembrerebbe concentrarsi proprio su di un personaggio strettamente collegato al cacciatore di taglie, tanto da indossare la sua stessa armatura. Quanto accaduto con il progetto Boba Fett risulta inoltre ancor più comprensibile dopo quanto accaduto con Solo, a Star Wars Story, i cui incassi sotto le aspettative hanno portato ad una rivalutazione dei progetti spin-off, al momento congelati.

Kathleen Kennedy just confirmed to me Boba Fett movie is 100% dead, 100% focusing on THE MANDALORIAN #StarWars — 𝗘𝗪𝗲𝗯 (@ErickWeber) October 26, 2018

Non resta quindi che attendere che The Mandalorian giunga sull’imminente servizio di streaming Disney, per godere ancora una volta della presenza del cacciatore Boba, anche se solo da un punto di vista estetico.