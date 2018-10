Fallout 76, Provato: primi passi nella Virginia Occidentale

Da quando Bethesda è finalmente uscita allo scoperto svelando a tutto il mondo Fallout 76, nel periodo dello scorso E3, tutti quanti abbiamo continuato ad arrovellarci con quesiti apparentemente senza uscita: che cos’è davvero questo curioso esperimento, con il quale la serie ideata dalla gloriosa Interplay nella seconda metà degli anni ’90 tenta di ibridarsi con caratteristiche da shooter online? Come si fa a non rinnegare la propria filosofia quando ci si trova davanti a un passo così grande? La risposta è semplice, era sotto gli occhi di tutti da mesi: non si può. Io, dopo aver esternato qualche dubbiosa considerazione già a giugno (cercate il paragrafo a lui dedicato), ho cominciato a rendermene davvero conto dopo aver provato la beta, trascorrendo qualche ora nelle lande desolate della Virginia Occidentale: paragonare Fallout 76 ai suoi predecessori, senza mezzi termini, non è soltanto del tutto insensato, ma – mi perdonerete il termine, ma è proprio così – e semplicemente stupido. Anche perché, al momento, l’ultimo nato del team diretto da Todd Howard ha già di suo abbastanza beghe da risolvere senza che ci si metta a scomodare il passato.

I primi passi dentro e fuori il Vault 76, culla di una micro-civiltà sopravvissuta per 300 anni fra le vallate ai piedi dei Monti Blue Ridge, servono per realizzare l’assunto più importante di tutti: Fallout 76 non è un nuovo Fallout in senso stretto, e nemmeno un capitolo di deriva MMO con tutti i crismi del caso, com’è stato ESO per gli Elder Scrolls. È piuttosto qualcosa di complementare a Fallout 4, l’altra faccia della stessa medaglia. Il legame romantico con il passato è chiaramente percepibile nei primi minuti (“la guerra non cambia mai…”), ma poi, presa un po’ di confidenza con i suoi intenti, ci si ritrova alle prese con un’esperienza del tutto diversa, sotto molti punti di vista. Tanto per cominciare, il mondo non è più soltanto vostro, e già questo è un cambiamento epocale. Non potrete più plasmarlo e deciderne il destino, custodendolo gelosamente al sicuro sotto una bolla di vetro (ah, i bei tempi di Fallout 3 e New Vegas) e non esiste più solo una mappa da esplorare centimetro dopo centimetro soltanto per il gusto di farlo, ce ne sono decine. Centinaia. Tutti universi persistenti, online. Potete, insomma, dire addio all’esperienza intima e personale che è sempre stata uno dei cardini della serie; del resto, anche Fallout 4 aveva iniziato a porre le basi per un simile cambiamento, dando la sensazione che esistesse qualcosa che andava al di là delle vostre azioni e in qualche modo invitandovi a concentrarvi più sul quadro generale che sulle piccole conquiste (chi ha bisogno di ripulire un luogo ben preciso per ottenere armi ed armature uniche se possiamo ottenerne di potentissime in molti altri modi?). In Fallout 76 non parliamo più solo di semplici sensazioni, ma della realtà dei fatti: non siamo più viandanti solitari, soli contro il mondo, ma piccoli pezzi di un gigantesco puzzle. E se invece, per un attimo, rovesciassimo il punto di vista? Smettiamo di parlare da vecchi brontoloni, concentriamoci piuttosto sulle possibilità di condivisione e in generale delle feature online introdotte da Fallout 76, no? In questo caso ce la si fa a passare sopra a certe mancanze? Forse è ancora presto per dirlo, ma per il momento quel che è certo è che l’anima da gioco di ruolo à la Fallout è stata giocoforza impoverita, ibridata con un sistema survival, con tanto di parametri di fame e sete da tenere d’occhio, oltre a una serie di perk ottenibili mediante carte sbustabili. Che ce ne facciamo di un sistema eccessivamente stratificato se possiamo esplorare in compagnia, direte voi. Dover giustificare certe scelte di design in nome della sola possibilità di interagire con altri giocatori resta però un boccone un po’ amaro da ingoiare, e tutto ciò è impossibile da negare, soprattutto se aggiungiamo i problemi messi in luce in questa beta, peraltro ammessi dagli stessi sviluppatori.

Fallout 76 appare rozzo, sporco, come un diamante grezzo che avrebbe bisogno ancora di molti, troppi mesi di rifinitura. Usciti dalla pancia d’acciaio del vault, il downgrade in termini di bontà visiva è netto e percepibile, specie in certi elementi, come le ombre, la draw distance e gli shader dell’acqua, che a tratti riportano indietro fin quasi a tempi antidiluviani. Anche su Xbox One X, il che è tutto dire. Fra pop-up invasivi e inspiegabili freeze, abbiamo a che fare con un passo indietro notevole, anche mettendo sul piatto, a mo’ di giustificazione, la presenza di un altro paio di dozzine di giocatori nel server: molti aspetti, a questo punto, dovranno essere sistemati dopo il lancio, e non solo dal punto di vista tecnico. Simili carenze, in realtà, non sarebbero nemmeno un reale problema, se non andassero ad inficiare anche la godibilità dei combattimenti, che in generale dipendono da un sistema leggermente semplificato ed ora fin troppo approssimativo: l’IA dei nemici è parsa meno reattiva, ed anche lo S.P.A.V., marchio di fabbrica della serie, provoca spesso improvvisi inarcamenti a sopracciglia già allenatissime. In Fallout 76, quest’ultimo si risolve nel puntare un nemico e vomitargli addosso valanghe di proiettili, sperando che vadano a segno, in una specie di bullet time – solo apparente, a quanto pare – a target fisso. Si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto al passato: avevo giurato di ridurre al minimo i paragoni, ma davvero, da un lato è impossibile non rimpiangere il modo in cui tutto funzionava nei vecchi capitoli, con picchi di tattica apprezzabili, specie nella corretta valutazione degli arti da colpire; dall’altro, in questo caso si sarebbe quantomeno potuto sperare in una gestione meno casuale di una meccanica ormai storica. Così, purtroppo, non è, almeno per il momento, ma non è impossibile che molto di quel che non va possa essere aggiustato in futuro: in fin dei conti, su Fallout 76 pende ancora un enorme cartello “lavori in corso”, che nemmeno Bethesda (e questo, va detto, le fa onore) ha tentato di dissimulare.

Non abbiamo invece avuto modo di testare a dovere il PvP (ma con uno S.P.A.V. che per ora funziona così, apriti cielo), dal momento che sui server della beta è attiva la modalità pacifista, che impedisce ai giocatori di danneggiarsi a vicenda. Ciò, in teoria, potrebbe spingere maggiormente alla socializzazione fra giocatori, ma anche questi aspetti, che dovrebbero rappresentare il vero cuore di Fallout 76, ci sono parsi fin troppo abbozzati. Al di là della possibilità di svolgere le missioni in compagnia, per il momento tutti quanti preferiscono starsene un po’ per i fatti loro, utilizzando al massimo qualche emote per interagire prima di riprendere ognuno la propria strada. Non c’è, per ora, un reale incentivo a cooperare per raggiungere obiettivi, ed anche lo scambio appare poco interessante, stante l’assenza di un vero sistema economico condiviso: l’endgame è ancora lontano, e limitarsi a scambiare oggetti e materiali di inizio gioco, reperibili anche dietro l’angolo, non ha un reale senso. A Fallout 76, insomma, mancano ancora tantissimi elementi per potersi davvero staccare dalla definizione di semplice mod multiplayer di Fallout 4, con una storia tagliuzzata qui e là e un sistema di housing che, libero dalle catene di location predefinite, permette ora di stabilire avamposti dove desiderate, possibilità, questa, che in futuro andrà valutata più approfonditamente. Troppa poca carne al fuoco, per ora. Purtroppo.

La sensazione che abbiamo avuto, in queste prime ore in compagnia di Fallout 76, è che l’ultimo nato in casa Bethesda Game Studios sia ancora un cantiere aperto. Coraggioso negli intenti, ma ancora parecchio acerbo quando si tratta di passare al dunque e ancora forzatamente legato a diversi preconcetti da videogioco single player che ormai non gli si addicono più. C’è tanto da scoprire insieme, nelle praterie e fra i monti della West Virginia: quel che ci auguriamo, è che nei prossimi mesi sia possibile farlo in modo migliore e con molte più possibilità (pensiamo ad esempio a raid di gruppo ed altri contenuti endgame) di quel poco che la beta sembra lasciar intuire. Noi, malgrado tutto, vogliamo dargli fiducia: l’aver messo in luce diverse problematiche, alcune fra le quali anche fisiologiche per la fase in cui Fallout 76 si trova, non significa non credere che possano venir risolte.