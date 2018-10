Bethesda conferma: Fallout 76 non arriverà su Nintendo Switch

Semplicemente, non si può fare. Nel corso di un panel tenuto al PAX in Australia, il responsabile marketing di Bethesda, Pete Hines, ha dichiarato che Fallout 76 non sarebbe stato pubblicato su Nintendo Switch, perché non è possibile farlo. Ha approfondito questo argomento dicendo che ogni studio di Bethesda, quando rilascia un nuovo gioco, considera sempre l’ipotesi di un’eventuale lancio anche su Switch:

Posso dire con certezza che la Switch è parte di tutte le conversazioni con i developer […] Se il gioco funzionerà su di essa, vogliamo che esca su ogni piattaforma possibile. Fallout 76 non è arrivato su Switch perché non era fattibile. Ma onestamente, non c’è un gioco in fase di sviluppo per il quale non abbiamo parlato del porting su Switch. “Questo funziona su Switch, hai un piano per la Switch?” Non è un mandato. Tutto ciò che facciamo deve essere guidato dagli sviluppatori, ma vogliamo essere sicuri che lo voglia anche la gente.

Hines ha detto che voleva che Bethesda fosse vista come terza parte di Nintendo Switch, e vuole che lo studio sia noto come uno di quelli ben disposti a prendersi qualche rischio. Ha anche fiducia che sarà una decisione commerciale intelligente a lungo termine:

Tu vai dove ci sono i soldi perché è così funziona mondo degli affari […] Questo ci fa dire dire: “La Switch è una piattaforma praticabile per il tipo di cose su cui lavoreremo in avanti”.

Anche se Fallout 76 e The Elder Scrolls Online non saranno rilasciati su Switch, Hines ha lanciato un indizio su un “prossimo gioco di Wolfenstein“, che verrebbe lanciato sul nuovo dispositivo Nintendo. Ma come fa notare GameSpot, Wolfenstein: Youngblood – un sequel stand-alone di Wolfenstein II: The New Colossus – non è stato annunciato per l’ibrida di Kyoto. Ma c’è anche un terzo gioco di Wolfenstein in prima linea, le quali piattaforme di uscita non sono state ancora rivelate.