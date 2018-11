League of Legends a ritmo Kpop con il nuovo video delle K/DA

Alcune volte un videogame può diventare qualcosa di più grande di un semplice strumento di intrattenimento: nel caso di League of Legends si parla di un vero e proprio sport elettronico che risponde ad un regolamento inflessibile teso ad incoraggiare la leale competizione ai massimi livelli. D’altra parte la creatura di Riot Games è anche diventata un mondo fatto di lore, storie e universi sempre nuovi che si intersecano come a condire la formula che il gioco più giocato al mondo è in grado di fornire. Si tratta di un vero e proprio mondo nel quale una community sterminata vive un’esperienza che forse mai è stata tanto coinvolgente nell’epoca del medium in questione.

Tutti gli evocatori sapranno già che è in arrivo un’ambiziosa serie di skin epiche (da 1350 RP) a tema Kpop, e ciò è stato anche sancito dalla partecipazione alla cerimonia d’apertura della finale del League of Legends World Championship dei modelli di queste skin in realtà aumentata intenti a muovere i fianchi sulle note di Rise. Si è trattato di uno spettacolo incredibile, ma non è finita qui.

Riot ha provveduto ha pubblicare subito sul canale ufficiale di League of Legends l’Official Music Video della canzone K/DA – POP/STARS in collaborazione con Madison Beer, (G)I-DLE e Jaira Burns. Il video in particolare è costituito da un corto musicale animato che ritrae i quattro campioni di LoL Akali, Ahri, Evelynn e Kai’Sa nella loro nuova e sgargiante skin che ballano e cantano avvolte da spettacolari giochi di luce e con un montaggio pirotecnico. I quattro aspetti, insieme alla chroma speciale per K/DA Kai’Sa, sono già disponibili per l’acquisto, nel mentre godiamoci il video.