Super X-Fi: iniziata la vendita negli USA, da gennaio anche in Europa

Creative ha annunciato oggi che inizieranno i pre-ordini per il suo SXFI AMP negli USA dal 1 novembre 2018 e a seguire in Europa da gennaio 2019, dopo aver riscosso un successo incredibile tra gli acquirenti conseguente al lancio a Singapore delle cuffie olografiche Super X-Fi.

SXFI AMP è la prima dimostrazione della tecnologia Super X-Fi, la quale ha vinto numerosi premi, tra cui il Best of CES 2018 Award (AVS Forum). Lo SXFI AMP è andato a ruba con numeri da record nelle prime ore dal lancio e ha raggiunto un livello di gradimento molto alto, con oltre il 99% degli utenti che sono rimasti impressionati dalla sua prestazione, un numero molto al di sopra della media di questa industria. Lo stesso è il miglior collegamento tra due mondi: combina la tecnologia Super X-Fi con un amplificatore per cuffie di qualità ad alte prestazioni in un dispositivo non più grande di un dito.

“Siamo entusiasti del feedback che abbiamo ricevuto da quando abbiamo lanciato Super X-Fi. Migliaia di persone sono passate a trovarci nel Quartier Generale di Creative nelle ultime settimane per prendere il loro SXFI AMP. Abbiamo offerto loro un servizio ad hoc e abbiamo fatto provare loro alcune demo”, ha commentato Darran Nathan, Business Director di Super X-Fi. “Il team ha colto questa meravigliosa opportunità per interagire personalmente con tutti loro e vedere come gli utenti rispondevano alla prova del Super X-Fi. Abbiamo ottenuto un grande tasso di soddisfazione da questo considerevole gruppo di clienti casuali appartenenti a tutti i ceti sociali. Molti hanno detto di aver avuto la pelle d’oca ascoltando la magia del Super X-Fi, mentre altri sono rimasti scioccati dal fatto che anche le tracce musicali mono siano state realizzate per far sì che sembrasse un concerto dal vivo”.

COME FUNZIONA SUPER X-Fi

Immaginate di vivere l’esperienza di ascolto di un sistema multi-altoparlante di fascia alta in un teatro e di ricreare la stessa, coinvolgente esperienza: la stessa profondità, i dettagli, il sonoro, la tridimensionalità, l’immersività, il realismo e altro ancora. È come la magia dell’olografia, ma nell’audio tramite cuffie.

La tecnologia olografica per cuffie Super X-Fi, sfruttando la tecnologia di precisione all’avanguardia che associa l’acustica distinta di un sistema audio e proiettando il suono all’orecchio umano nello spazio tridimensionale, traduce in modo intelligente informazioni complesse per un ascolto quasi identico in cuffia, facendo vivere un’esperienza d’ascolto di qualità.

Inoltre, ognuno di noi sente un suono diverso nel mondo reale, a seconda della forma delle orecchie e della struttura della testa. Super X-Fi utilizza approfonditamente l’Intelligenza artificiale per mappare la forma dell’orecchio dell’individuo e il profilo della testa, quindi utilizza un algoritmo computazionalmente complesso per trasformare e personalizzare l’audio su misura per ciascun individuo, in modo che venga riprodotto come quello che sentirebbero nel mondo reale.

Il prodotto, infine, ha un costo di 149,99 dollari, e coloro che lo preordineranno durante il periodo iniziale di lancio riceveranno anche un paio di auricolari Aurvana SE Super X-Fi certificati dal valore di 69 dollari.