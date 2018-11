Spyro Reignited Trilogy: peso monumentale su PS4

Quest’oggi, a sorpresa, lo youtuber chiamato “CrystalFissure”, ha rivelato, mediante una clip video, che il peso di Spyro Reignited Trilogy è di addirittura 67.5 GB, considerando ovviamente anche la day one patch che verrà rilasciata con l’arrivo della produzione sugli scaffali di tutto il mondo. Chiaramente questo è ampiamente spiegabile da due elementi principali: il primo è che il titolo è una collection di ben tre episodi, ovvero Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto’s Rage e Spyro 3 Year of the Dragon, e pertanto le dimensioni si riferiscono a tutti e tre sommati; il secondo, invece, riguarda il fatto che questa riedizione non è una semplice remaster, bensì un vero e proprio rifacimento, con modelli poligonali, texture e lighting completamente rivisti.

Insomma, fate spazio sulla vostra console: il draghetto viola più celebre del panorama vidoeludico sta per tornare, e non nella maniera più leggera possibile.

Vi lasciamo alla clip che lo testimonia: