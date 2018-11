The Avengers Project, aggiornato il sito ufficiale di Crystal Dynamics

L’aggiornamento della sezione progetti del sito ufficiale di Crystal Dynamics ora riporta anche The Avengers Project, il prossimo titolo in lavorazione dalla compagnia, e presenta una nuova scheda di approfondimento e un comunicato stampa che rivela la collaborazione con Eidos Montréal. Il testo prosegue svelando altri importanti dettagli:

Riguardo la data d’uscita, la pagina riporta ancora un generico “TBD” (to be defined, “ancora da definire”) ma i repentini cambiamenti al portfolio di Crystal Dynamics lascia ben sperare per un annuncio durante i Game Awards 2018. Ad avvalorare questa ipotesi, ci sarebbero pure i tweet di alcuni addetti ai lavori che esprimono grande entusiasmo in merito ad alcune novità verificatesi negli ultimi giorni. Non ci resta quindi che attendere il 7 dicembre, data d’inizio della celebre cerimonia.

