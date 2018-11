Hunter x Hunter: Greed Adventure, presentato un curioso video introduttivo

Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi, sta per tornare nel mondo videoludico per la gioia degli appassionati, vissuti in questo avventuroso mondo. In molti sono cresciuti sognando di far parte di questo folle mondo distopico. Grazie a Bandai Namco Entertainment, ecco avvertire un pizzico di nostalgia tra i fan del titolo: sorgono dettagli riguardo al nuovo mobile game, ispirato alla serie originale.

Il gioco è un RPG in 3D gratuito, ma con microtransazioni al suo interno. Il nome completo è Hunter x Hunter: Greed Adventure, per richiamare la Greed Island: una delle iconiche location apparse nel manga. Il titolo è atteso per questo inverno sulle piattaforme mobile, date un’occhiata al video per ulteriori dettagli!