The Liar Princess and The Blind Prince, ecco la data d’uscita ufficiale

L’appassionante avventura fiabesca di The Liar Princess and the Blind Prince sta ora per arrivare su suolo occidentale. Di recente è infatti emerso un nuovo video gameplay, in cui possiamo intravedere i punti di forza del titolo targato Nippon Ichi. L’opera ha suscitato un elevato interessa in terra nipponica, tutto grazie allo stile accattivante e lo scenario misterioso.

I protagonisti dell’avventura dinamica sono due giovani rampolli, in fuga nelle terre selvagge, dove si annidano bestie spaventose di ogni genere. La loro collaborazione sarà vitale per avanzare nei meandri del mondo, quindi occhio a dove mettete i piedi! Il gioco è atteso sulle piattaforme di Nintendo Switch e PlayStation 4 per il 12 febbraio 2019 in formato digitale.