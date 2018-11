Iron Crypticle, lo shooter di Tikipod pronto al debutto su Nintendo Switch

Tikipod annuncia il lancio su Nintendo Switch di Iron Crypticle, il suo dungeon shooter ispirato ad alcuni dei grandi classici arcade degli anni ’80 e ’90 come Bubble Bobble e Ghosts ‘n Goblin. Nei panni di un impavido cavaliere, armati della nostra fida spada, dovremo farci strada attraverso il mondo di Cryptonia e scoprirne i segreti.

Il gioco, sostanzialmente un twin-stick shooter in salsa medievaleggiante caratterizzato da una grafica retro e affrontabile in cooperativa fino a quattro giocatori, promette di far rivivere agli appassionati del vintage tutte le emozioni e il divertimento dei vecchi classici del genere in questa nuova versione per la piccola di Kyoto.

Lasciandovi al trailer vi ricordiamo che Iron Crypticle farà il suo debutto su Nintendo Switch a partire dai primi mesi del 2019. Se siete impazienti di provare il titolo di Tikipod potete dare un’occhiata alla versione PC, disponibile tramite Steam.