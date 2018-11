Death End re;Quest, Idea Factory pubblica una nuova serie di screenshot

Idea Factory, publisher di Death End re;Quest, l’RPG di Compile Heart in arrivo su PlayStation 4 a partire dal prossimo 22 febbraio, ha recentemente pubblicato una serie di nuovi screenshot che ci mostrano le protagoniste del gioco in azione, intente a scatenare i loro poteri speciali, le cosiddette Bug Skill.

In Death End re;Quest impersoneremo Arata Mizunashi, una programmatrice di videogiochi impegnata nell’impresa di salvare la sua collega e amica Shina Ninomiya rimasta imprigionata in World’s Odyssey, il gioco che hanno sviluppato assieme. Per riuscirci potrà avvalersi di alcune speciali abilità, le Bug Skill, che le consentiranno di superare le sfide proposte dal mondo di gioco.

Lasciandovi alla nuova galleria di screenshot per Death End re;Quest vi ricordiamo che il titolo di Compile Heart e Idea Factory sarà disponibile, in esclusiva per PlayStation 4, a partire dal prossimo 22 febbraio.