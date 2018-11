Darksiders 3: guida ai trofei e agli obiettivi

Ecco finalmente la nostra guida ai trofei e agli obiettivi di Darksiders 3: un prodotto che ha saputo convincerci e stupirci al netto di una trama non troppo sviluppata (vi lasciamo QUI il link alla nostra recensione).

Darksiders 3 Roadmap trofei

Difficoltà stimata platino: 6/10

Ore necessarie al platino: 30 ore

Trofei Offline: 50 (1 , 1 , 16 , 32 )

Trofei Online: 0

Trofei Mancabili: 3

Trofei Bronzo

Raccoglitore di Anime [ ]

Ottieni 100.000 Anime

Trofeo molto semplice che sbloccherete progredendo nell’avventura: un buon metodo per velocizzare il tutto sarà anche quello di spremere i grumi di anime che troverete in giro per il mondo di gioco.

Vigore migliorato [ ]

Potenzia la capacità di cura di Riposo dei Nephilim

Vedi “Capacità Massima”

Cattive compagnie [ ]

Incontra Abraxis

Abraxis sarà un demone che il Signore delle Cavità vi chiederà di sconfiggere. Per capire dove è collocato vi lasciamo ad un video esplicativo:

Potere assoluto [ ]

Ottieni 3 Blocchi di Adamantite

I blocchi di Adamantite saranno i pezzi più importanti per potenziare le vostre armi, ovvero quelli in grado di portarle a + 10. Per sbloccare il trofeo ne dovrete trovare 3: ecci un video che mostra la loro esatta collocazione:

Robustezza incrollabile [ ]

Ottieni 30 Schegge di Adamantite

Nel mondo di gioco di Darksiders 3 troverete ben più di 30 Schegge: vi basterà esplorare a fondo per guadagnare il trofeo.

Capacità migliorata [ ]

Potenzia la capacità di Riposo dei Nephilim

Vedi “Massimo Vigore”

Il primo di molti… [ ]

Spendi un Punto Attributo

I Punti Attributi saranno il metodo fondamentale per salire di livello: per riuscire ad incrementate il vostro potenziale bellico dovrete dirigervi da Vulgrim, assorbire le anime e poi indirizzare le vostre attenzioni nei confronti dei tre parametri disponibili. Una volta speso uno sbloccherete il trofeo.

Sempre più forte [ ]

Spendi 25 Punti Attributo

I Punti Attributi saranno il metodo fondamentale per salire di livello: per riuscire ad incrementate il vostro potenziale bellico dovrete dirigervi da Vulgrim, assorbire le anime e poi indirizzare le vostre attenzione nei confronti dei tre parametri disponibili. Una volta spesi 25 sbloccherete il trofeo.

Forza sovrumana [ ]

Ottieni 30 Frammenti di Adamantite

Nel mondo di gioco di Darksiders 3 troverete ben più di 30 Frammenti: vi basterà esplorare a fondo per guadagnare il trofeo.

Volontà di ferro [ ]

Ottieni 30 Pezzi di Adamantite

Nel mondo di gioco di Darksiders 3 troverete ben più di 30 Pezzi: vi basterà esplorare a fondo per guadagnare il trofeo.

Per chi suona la campana [ ]

Uccidi Lussuria senza sconfiggere Usiel

Durante la boss fight di Lussuria, il buon Usiel verrà manipolato affinché vi combatta insieme al Peccato Capitale. Tutto quello che dovrete fare è dirigere la vostra attenzione soltanto contro Lussuria ed eliminarlo senza sconfiggere anche Usiel.

Love Tap [ ]

Sconfiggi il Kraken

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Salvezza [ ]

Ottieni Salvezza

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Bestiale [ ]

Sconfiggi 666 nemici in Forma Caotica

La Forma Caotica, esattamente come nei capitoli precedenti, è una speciale modalità attraverso cui eliminare orde di nemici agevolmente. Il nostro consiglio è quello di impiegarla costantemente fin dal principio dell’avventura, in quanto 666 nemici non sono così pochi, anzi: tutto il contrario.

Uno degli Eletti [ ]

Ottieni l’essenza di uno degli Eletti

Gli eletti saranno dei mini boss che una volta sconfitti vi forniranno questo speciale materiale chiamato Essenza di un Eletto. Lo stesso risulterà fondamentale per migliorare i potenziamenti delle vostre armi: in totale saranno 6, 1 acquistabile da Vulgrim, a seguito della caduta del sesto peccato capitale, e 5 sconfiggendo i poderosi avversari. Vi lasciamo un video esplicativo per capire dove scovarle tutte:

Forte! [ ]

Migliora un Potenziamento

I potenziamenti rappresenteranno delle specie di Rune equipaggiabili sulle armi, in grado di concedervi dei bonus passivi ai vostri strumenti di morte. Per migliorarli, dovrete sia possedere un’Essenza di un Eletto che soprattutto gli Artefatti Angelici e Infernali: difatti la produzione vi permetterà di scegliere due percorsi di upgrade per le vostre armi, e per sbloccare il trofeo vi basterà investire i materiali in una delle vie.

Patatone [ ]

Sconfiggi Accidia

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Tutto quel che luccica [ ]

Sconfiggi Avarizia

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Fight Fire with Fire [ ]

Ottieni la Forma del Fuoco

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

I Wanna Rock [ ]

Ottieni la Forma della Forza

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Freeze Frame [ ]

Ottieni la Forma della Stasi

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

La tempesta perfetta [ ]

Ottieni la Forma della Tempesta

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Saprai ripristinare l’Equilibrio? [ ]

Migliora un Potenziamento a Equilibrato

I potenziamenti rappresenteranno delle specie di Rune equipaggiabili sulle armi, in grado di concedervi dei bonus passivi ai vostri strumenti di morte. Per migliorarli, dovrete sia possedere un’Essenza di un Eletto che soprattutto gli Artefatti Angelici e Infernali: difatti la produzione vi permetterà di scegliere due percorsi di upgrade per le vostre armi, e per sbloccare il trofeo vi basterà investire i materiali in una delle vie. Una volta però raggiunto l’ultimo upgrade, esso poterà il potenziamento al livello Equilibrato, garantendovi così sia i bonus del ramo infernale che angelico.

Verde d’Invidia [ ]

Sconfiggi Invidia

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Un aiutino [ ]

Salva un Umano

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Qualche amico [ ]

Salva 5 Umani

Vedi “Aiuti Umanitari”

Affollato, qui… [ ]

Salva 10 Umani

Vedi “Aiuti Umanitari”

Una vera community [ ]

Salva 15 Umani

Vedi “Aiuti Umanitari”

È solo l’inizio [ ]

Potenzia un’arma qualsiasi

Trofeo semplicissimo: difatti per ottenerlo dovrete semplicemente investire dell’Adamantite sulla vostra frusta: verrà naturale, non preoccupatevi.

Il diavolo è nei dettagli [ ]

Uccidi 666 nemici

Trofeo che sbloccherete tranquillamente progredendo nella produzione: uccidete tutto ciò che vi capiterà sottomano e l’obiettivo verrà da sé.

Squadra di pulizia [ ]

Ottieni 500 oggetti

Trofeo sostanzialmente impossibile da mancare: nel mondo di gioco della produzione troverete ben più di 500 oggetti. Il nostro consiglio e di distruggere qualsiasi cosa presente sulla mappa: molto spesso celeranno dei gustosi oggettini.

Regalo d’addio [ ]

Ottieni il dono finale dal Signore delle Cavità

Per riuscire nell’impresa dovrete compiere due scelte decisive nella storia della produzione: la prima sarà decidere di uccidere Abraxis, così da riportare la sua anima al Signore delle Cavità, mentre la seconda riguarderà il salvataggio dello stesso Signore delle Cavità. Fatto ciò, egli scomparirà lasciandovi un suo ultimo dono speciale. Ecco la clip che mostra tutti i passaggi:

Trofei Argento

Massimo vigore [ ]

Potenzia la capacità di cura di Riposo dei Nephilim 4 volte

Esattamente come da descrizione: dovrete trovare nel mondo di gioco questi potenziamenti. Non appena avremo una video guida la posteremo.

Guardiano sacro [ ]

Raccogli 50 Artefatti Angelici

Nel mondo di gioco di Darksiders 3 troverete ben più di 50 Artefatti Angelici: vi basterà esplorare a fondo per guadagnare il trofeo.

Il destino di un Cavaliere [ ]

Completa il gioco a difficoltà NORMALE

Vedi “La Morte Incarnata”

Protettore dell’Umanità [ ]

Completa il gioco a qualsiasi livello di difficoltà

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Spendaccione [ ]

Spendi 50 Punti Attributo

I Punti Attributi saranno il metodo fondamentale per salire di livello: per riuscire ad incrementate il vostro potenziale bellico dovrete dirigervi da Vulgrim, assorbire le anime e poi indirizzare le vostre attenzione nei confronti dei tre parametri disponibili. Una volta spesi 50 sbloccherete il trofeo.

Take it to the Limit [ ]

Potenzia al massimo un’arma qualsiasi

Per potenziare un’arma al massimo dovrete prima raccogliere dei Frammenti di Adamantite (il materiale adibito al potenziamento da Ulthane), per posi passare alle Schegge, ai Pezzi e infine ai Blocchi. Una volta potenziata a +10 il trofeo sarà vostro.

Capacità massima [ ]

Potenzia la capacità di Riposo dei Nephilim 4 volte

Per capacità si intende gli utilizzi: ad inizio gioco essi saranno soltanto due, ma nel corso della produzione potranno essere scovati dei potenziamenti. Ecco un video che mostra dove trovarli:

Aiuti umanitari [ ]

Salva 20 Umani

Nel gioco sarà possibile salvare gli umani per riportarli nel rifugio di Ulthane: essi saranno 20, sparsi in tutto il mondo di gioco. Ecco un video che mostra la location:

L’Equilibrio è tutto [ ]

Migliora 5 Potenziamenti a Equilibrato

I potenziamenti rappresenteranno delle specie di Rune equipaggiabili sulle armi, in grado di concedervi dei bonus passivi ai vostri strumenti di morte. Per migliorarli, dovrete sia possedere un’Essenza di un Eletto che soprattutto gli Artefatti Angelici e Infernali: difatti la produzione vi permetterà di scegliere due percorsi di upgrade per le vostre armi, e per sbloccare il trofeo vi basterà investire i materiali in una delle vie. Una volta però raggiunto l’ultimo upgrade, esso poterà il potenziamento al livello Equilibrato, garantendovi così sia i bonus del ramo infernale che angelico. Fatelo per 5 volte e il trofeo sarà vostro.

Guardiano infernale [ ]

Raccogli 50 Artefatti infernali

Nel mondo di gioco di Darksiders 3 troverete ben più di 50 Artefatti Infernali: vi basterà esplorare a fondo per guadagnare il trofeo.

Mietitore di Anime [ ]

Ottieni 1.000.000 di Anime

Trofeo che sbloccherete sostanzialmente al termine dell’avventura: uccidete tutti i nemici che incontrate, raccogliete più oggetti possibili e spremete tutti i grumi di anime. Il resto verrà da sé.

Manie di grandezza [ ]

Sconfiggi Lussuria

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Non ci vedo più dalla fame [ ]

Sconfiggi Gola

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Che rabbia! [ ]

Sconfiggi Ira

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Egocentrismo [ ]

Sconfiggi Superbia

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Everybody Wants to Rule the World [ ]

Sconfiggi l’ultimo Peccato

Trofeo legato alla storia: impossibile mancarlo.

Trofei Oro

La morte incarnata [ ]

Completa il gioco a difficoltà Apocalittica

Questo sarà sicuramente il trofeo più complesso del gioco: i nemici, infatti, rispetto alle altre difficoltà toglieranno davvero un numero spropositato di danni, e per questo l’attenzione dovrà essere certosina. Il nostro consiglio è quello di affrontarli sempre al massimo in coppia, non sfidando mai la sorte cercando di uccidere troppi avversari contemporaneamente. In più, vi consigliamo caldamente di affrontare l’avventura a questa difficoltà dopo aver completato una volta il gioco, in modo tale da avere l’esperienza necessaria per portare a casa l’ambito trofeo d’oro.

Trofeo Platino

BFA [ ]

Sblocca tutto

Dopo aver sbloccato tutti i trofei della produzione otterrete l’ambito platino.