Galaxy S10: versione Snapdragon migliore di Exynos?

Stando ai recenti rumor appare evidente che i prodotti della linea Galaxy S10 possiederanno una potenza elevata, superiore a molti rivali presenti sul mercato. Sembra però che sussisterà una notevole differenza in termini di performance tra i modelli dotati di chip Snapdragon e quelli con processore Exynos.

This is the first score(325076) of the Galaxy S10+, using the Exynos9820 processor from AnTuTu Bemchmark. pic.twitter.com/IRYlAvtVgL — Ice universe (@UniverseIce) November 27, 2018

La notizia proviene dall’ormai noto leaker Ice Universe, il quale ha da poco condiviso un benchmark appartenente al non ancora annunciato Galaxy S10 Plus. Il prodotto in questione, dotato di 6GB di RAM, 128GB di memoria e chip Exynos 9820, ha totalizzato un punteggio di 325,076. Sebbene quest’ultimo dato sia superiore ad ogni smartphone Android presente attualmente sul mercato, non riesce ad avvicinarsi agli ultimi smartphone Apple, come iPhone XS, dal punteggio di 352,405. Oltre a ciò diverso tempo fa abbiamo discusso un rumor secondo il quale il processore Snapdragon 8150 avrebbe totalizzato un punteggio benchmark di 362292, in grado di superare, seppur non di molto, quanto fatto da iPhone XS. Questo significa che i modelli US di Galaxy S10, che dovrebbero ospitare lo Snapdragon, apparirebbero decisamente più performanti rispetto a quelli dotati di chip Exynos, destinati al resto del mondo.

Naturalmente si tratta ancora di misure indicative, poiché tali benchamark potrebbero non corrispondere all’esatta verità, in quanto sono basati su caratteristiche tecniche precedenti all’uscita sul mercato dei device citati.