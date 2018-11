Minecraft: Story Mode, l’eredità di Telltale in arrivo su Netflix

L’ironia della sorte ha voluto che, in seguito al triste crollo di Telltale, una delle sue ultime opere prendesse vita su un’altra piattaforma. Nel corso degli anni, Minecraft si è dimostrato uno dei più longevi sul mercato, in ogni sua sfaccettatura. L’apprezzatissimo prodotto per famiglie, carico di immensa energia creativa, vedrà ora una serie tv dedicata su Netflix.

Da oggi Minecraft: Story Mode godrà di tre nuovi episodi già reperibili sulla piattaforma, ma nel futuro sono previsti altri contenuti succulenti. Gli ultimi due episodi saranno disponibili il 5 dicembre 2018, quindi preparatevi a fare un viaggio nel mondo cubettoso!