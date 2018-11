Handmaid’s Tale: in arrivo il sequel cartaceo

Dopo la bellezza di 33 anni dalla pubblicazione del romanzo Handmaid’s Tale, l’autrice del romanzo distopico, Margaret Atwood, ha da poco annunciato di essere al lavoro per la scrittura del suo sequel. Il romanzo in questione si intitola “The Testament” e rappresenta la naturale continuazione dell’opera prima della scrittrice.

Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpX pic.twitter.com/pePp0zpuif — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 28, 2018

Il libro in questione sarà ambientato 15 anni dopo l’ultima scena che ha visto protagonista l’apprezzato personaggio di Offred, e sarà narrato da altri 3 personaggi di sesso femminile. Oltre a queste piccole anticipazioni non sono state fornite molte altre informazioni inerenti a trama o ambientazione, circondando il tutto con un intrigante velo di mistero. Secondo le affermazioni dell’autrice stessa, l’ispirazione per questo seguito è arrivata grazie alle incessanti domande riguardanti il setting del primo libro, ovvero Gilead, oltre che alla condizione del mondo in cui viviamo. Possiamo quindi dedurre che The Testament conterrà diversi riferimenti, più o meno indiretti, alla nostra vita attuale, anche se non ve ne è l’assoluta certezza.

Atwood ha inoltre dichiarato che il libro sarà venduto a partire dal mese di settembre 2019, anche se una data precisa non è ancora stata fornita.