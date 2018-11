Man of Medan, ecco come vengono create le navi fantasma

Gli sviluppatori di Man of Medan, Supermassive Games, hanno recentemente pubblicato un nuovo video diario che ci mostra un po’ del lavoro che c’è dietro l’inquietante titolo, in particolare sulla ricostruzione di alcuni assetti del mondo di gioco, come le navi.

Come scopriremo nel video diario gli sviluppatori hanno passato interminabili ore a osservare come le navi abbandonate si danneggino nel corso del tempo, anche se per loro stessa ammissione gli effetti del tempo sulle navi che incontreremo in Man of Medan saranno esasperati rispetto alla realtà.

Lasciandovi al video diario di Supermassive Games vi ricordiamo che Man of Medan sarà disponibile a partire dal prossimo anno -per ora non c’è, ancora, una data di lancio precisa– per PC, PlayStation 4 e Xbox One.