Skyworld, lo strategico VR di Vertigo Games quasi pronto al lancio

Vertigo Games, creatori di Skyworld, annunciano il lancio, previsto per i primi mesi del 2019 su PC e PlayStation 4 del loro titolo, un mix di strategia a turni e combattimento in tempo reale completamente in VR e che sarà compatibile con PlayStation VR e Oculus.

Creato appositamente con lo scopo di trasferire il giocatore nel mondo di gioco, Skyworld ci metterà al centro di un coloratissimo mondo tutto da esplorare nel quale potremo interagire con praticamente ogni oggetto grazie ai nostri movimenti. Lasciandovi al trailer di annuncio vi ricordiamo che Skyworld arriverà su PC e PlayStation 4 a partire dai primi mesi del 2019.