Animus: Stand Alone, il soulslike per mobile di Tenbirds in arrivo su Switch

Tenbirds, lo studio responsabile della creazione di Animus: Stand Alone, apprezzatissimo action RPG in stile Dark Souls approdato su dispositivi mobile dallo scorso anno, annunciano il lancio di un porting per la piccola di Kyoto del loro fortunato titolo, che farà il suo debutto su Nintendo Switch a partire dal prossimo 24 dicembre.

In Animus: Stand Alone i giocatori avranno una missione davvero semplicissima: schiacciati in una guerra tra l’umanità -o quel che ne resta- e dei potentissimi esseri detti gli Assoluti, dovranno riuscire a riportare speranza in un mondo ormai in attesa solo del colpo di grazia.

Lasciandovi al trailer per l’edizione Nintendo Switch vi ricordiamo che Animus: Stand Alone arriverà sulla piccola ibrida di Kyoto a partire dal prossimo 24 dicembre.