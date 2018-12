PlayStation Classic: disponibile da oggi per festeggiare il 25°anno dalla sua prima pubblicazione

L’attesa per PlayStation Classic è terminata: a partire da oggi, tutti gli appassionati di videogiochi potranno rivivere le avventure videoludiche delle origini, riscoprendo ricordi ed emozioni mai sopite grazie alla riproduzione in miniatura della prima console PlayStation, la quale include 20 giochi originali pre-caricati. La prima PlayStation uscì in Giappone il 3 dicembre 1994 e, grazie a innovazioni tecniche come il rendering 3DCG in tempo reale e l’adozione del CD-ROM, ebbe un enorme impatto sul mondo dei videogiochi. Oggi ritorna più piccola di prima, pronta a riportare indietro nel tempo tutti gli amanti dell’universo PlayStation.

Sulla console, infatti, sono pre-caricati alcuni dei giochi più rappresentativi della storia di PlayStation, 20 titoli iconici pronti per essere giocati fra cui Metal Gear Solid, Grand Theft Auto e Resident Evil Director’s Cut.

Ecco l’elenco completo:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

GrandTheft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

MrDriller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

ResidentEvil Director’sCut

Revelations: Persona

Ridge RacerType 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

SyphonFilter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

Con PlayStation Classic sarà possibile, inoltre, condividere con gli amici le emozioni delle avventure videoludiche: alcuni titoli, fra cui Battle Arena Toshinden, Tekken 3, Twisted Metal, Tom Clancy’s Rainbow 6, Ridge RacerType 4, sono infatti giocabili in compagnia grazie alla presenza di due controller all’interno della confezione. La console in miniatura include inoltre una memory card virtuale e un cavo HDMI, il tutto alla cifra di 99,99 euro