Tutto comincia con una supereroina nel nuovo trailer di Captain Marvel

Dopo averci stuzzicato nella scorsa giornata, i canali ufficiali di Marvel hanno finalmente pubblicato il nuovo trailer completo di Captain Marvel, disponibile anche in lingua italiana. In questo nuovo filmato, oltre a vedere delle scene già anticipate nel precedente trailer, ci si è concentrati sul legame che Carol Danvers avrà con il famigerato Nick Fury, chiudendo con un quesito sulle origini della supereroina.

Punto di congiunzione tra Infinity War e l’ultimo film degli Avengers, in arrivo nel corso del 2019, Captain Marvel è forse il film che avrà il compito più arduo fra tutti: includere una supereroina come protagonista principale di un capitolo nell’Universo Cinematografico Marvel, un mondo di storie che abbiamo d’altronde imparato a conoscere e amare nel corso di oltre un decennio. E in questo trailer, che vi lasciamo in fondo, Carol Danvers si mostra come una temibile macchina da guerra, in grado perfino di sfrecciare e lottare nello spazio aperto contro le navicelle degli Skrull.

E se la tagline del nuovo trailer ci mostra un “Tutto comincia con una supereroina“, forse avremo anche delle risposte sul destino degli altri eroi nel passato, presente e futuro della serie. In attesa di risposte o nuovi quesiti, non possiamo che lasciarvi al trailer, ricordandovi che Captain Marvel arriverà il 6 marzo 2019 nelle sale cinematografiche italiane.