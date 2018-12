The Last of Us: Part II, Naughty Dog celebra i due anni dal reveal

The Last of Us: Part II, una delle esclusive PlayStation 4 più attese in assoluto, ha festeggiato nella giornata di ieri il suo secondo anniversario dal reveal ufficiale, che avvenne il 3 dicembre 2016 in occasione del PlayStation Experience. Per celebrare l’evento, Naughty Dog ha condiviso su YouTube un filmato molto speciale.

Si tratta di un video dove vengono mostrate le “reazioni live” dei presenti all’evento di Sony Interactive Entertainment e di coloro che hanno assistito all’annuncio ufficiale e al trailer di debutto del gioco da casa: c’è chi ha esultato, chi è rimasto incredulo e chi addirittura ha pianto alla vista del simbolo delle Luci, segnale che disse al Mondo che quel trailer apparteneva a The Last of Us, mentre altri utenti hanno versato lacrime quando Ellie ha iniziato a suonare la chitarra e cantare. Il survival-horror è atteso tra il 2019 e il 2020 e potrebbe fare la sua comparsa ai The Game Awards 2018.