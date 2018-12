Nelke & The Legendary Alchemists, ecco il secondo trailer

Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, il capitolo celebrativo del ventesimo anniversario della celebre saga Atelier, torna sulle nostre pagine. recentemente infatti Koei Tecmo ha pubblicato il secondo trailer dedicato al gioco, in arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC a partire dal prossimo 26 marzo.

In Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World i giocatori impersoneranno Nelke, una giovane intenta a trasformare Westwald, la sua cittadina, da piccolo borgo sonnacchioso a vero e proprio polo artistico e industriale del mondo. Per farlo dovremo riuscire a costruire tutte le infrastrutture necessarie, oltre ad assegnare ad ogni NPC il lavoro migliore per lui o lei.

Lasciandovi al secondo trailer di Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World vi ricordiamo che il titolo di Koei Tecmo arriverà su PC, Playstation 4 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 marzo.