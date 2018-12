Call of Duty: Black Ops 4, in arrivo l’update Operation Absolute Zero

Gli appassionati di Call of Duty: Black Ops 4 farebbero bene a preparare un po’ di spazio libero nei loro dischi fissi: l’11 dicembre Treyarch è pronta a sganciare la prima bomba piena di aggiornamenti, meglio nota come Operation Absolute Zero.

L’update introdurrà dei significativi cambiamenti e alcune novità in ogni modalità del gioco, e visto che si tratta di davvero un mucchio di roba, vediamola insieme punto per punto:

Nuovo Mercato Nero: Operation Absolute Zero lo rinnova in meglio, rendendo la progressione di livello e l’ottenimento di ricompense più semplice per i giocatori. Inoltre sono stati aggiunti molti contenuti provenienti dai feedback dei fan, e si potranno utilizzare le pitture di guerra anche se non corrispondono all’outfit indossato. Le 200 tier del Contrabbando del Mercato Nero vengono ridotte a 100, ma rinfrescate con tanti nuovi oggetti in ricompensa e con un sistema che permette di vedere quale oggetto aspetta il giocatore al completamento della prossima tier, per visualizzare meglio i progressi nel gioco. Infine, a partire dalla tier 101 si possono sbloccare i contenuti cosmetici della Riserva, e saranno presenti nuove categorie e altri nuovi personaggi.

Operation Absolute Zero lo rinnova in meglio, rendendo la progressione di livello e l’ottenimento di ricompense più semplice per i giocatori. Inoltre sono stati aggiunti molti contenuti provenienti dai feedback dei fan, e si potranno utilizzare le pitture di guerra anche se non corrispondono all’outfit indossato. Le 200 tier del Contrabbando del Mercato Nero vengono ridotte a 100, ma rinfrescate con tanti nuovi oggetti in ricompensa e con un sistema che permette di vedere quale oggetto aspetta il giocatore al completamento della prossima tier, per visualizzare meglio i progressi nel gioco. Infine, a partire dalla tier 101 si possono sbloccare i contenuti cosmetici della Riserva, e saranno presenti nuove categorie e altri nuovi personaggi. Multiplayer: arriva Zero, la prima Specialista disponibile post-lancio. Il personaggio può essere sbloccato nella tier 1 del Nuovo Mercato Nero, e può essere utilizzato anche in modalità Zombies o Blackout. Zero è un’abile hacker (che ricorda vagamente Lisbeth Salander della trilogia di Millennium…), e può distrarre e mettere fuori gioco i nemici con i potenti strumenti tecnologici che ha in dotazione. Inoltre sono disponibili 3 nuove armi sbloccabili: il Daemon 3XB (SMG), lo SWAT RFT (fucile d’assalto) e il Secret Santa (arma per il corpo a corpo), le quali verranno insierite anche nella playlist del Gioco delle Armi di Blackjack. Dal 13 dicembre i giocatori potranno anche partecipare all’evento natalizio dell’update, con oggetti a tema da sbloccare.

arriva Zero, la prima Specialista disponibile post-lancio. Il personaggio può essere sbloccato nella tier 1 del Nuovo Mercato Nero, e può essere utilizzato anche in modalità Zombies o Blackout. Zero è un’abile hacker (che ricorda vagamente Lisbeth Salander della trilogia di Millennium…), e può distrarre e mettere fuori gioco i nemici con i potenti strumenti tecnologici che ha in dotazione. Inoltre sono disponibili 3 nuove armi sbloccabili: il Daemon 3XB (SMG), lo SWAT RFT (fucile d’assalto) e il Secret Santa (arma per il corpo a corpo), le quali verranno insierite anche nella playlist del Gioco delle Armi di Blackjack. Dal 13 dicembre i giocatori potranno anche partecipare all’evento natalizio dell’update, con oggetti a tema da sbloccare. Blackout: verranno aggiunti il sistema di riparazione delle armi, miglioramenti audio, bilanciamenti all’SDM e allo Spitfire e piccoli cambiamenti meteorologici nella mappa legati all’evento natalizio, come neve sulle montagne e sugli alberi. Inoltre arriva la nuova mappa Hijacked, posta nel quadrante nordovest della mappa di Blackout, e i giocatori possono raggiungerla con il nuovo veicolo armato ARAV, nei panni di Zero o di uno dei gladiatori di IX, sbloccabili dopo il completamento le nuovi missioni Zombies Character di Blackout. In arrivo anche tonnellate di nuovi oggetti e miglioramenti generali al gameplay.

verranno aggiunti il sistema di riparazione delle armi, miglioramenti audio, bilanciamenti all’SDM e allo Spitfire e piccoli cambiamenti meteorologici nella mappa legati all’evento natalizio, come neve sulle montagne e sugli alberi. Inoltre arriva la nuova mappa Hijacked, posta nel quadrante nordovest della mappa di Blackout, e i giocatori possono raggiungerla con il nuovo veicolo armato ARAV, nei panni di Zero o di uno dei gladiatori di IX, sbloccabili dopo il completamento le nuovi missioni Zombies Character di Blackout. In arrivo anche tonnellate di nuovi oggetti e miglioramenti generali al gameplay. Zombies: oltre ai canonici miglioramenti al gameplay e alla stabilità del gioco, Operation Absolute Zero porterà tre grosse novità per chi volesse cimentarsi nelle campagne anti-non morto di Black Ops 4: Daily Callings: piccole missioni che regalano punti XP extra al giocatore, nonchè tanto Nebulium Plasma, Talismani e Artefatti che fanno sempre comodo; Black Ops Authenticity Stamp : per mostrare al mondo quanto siete stati bravi a maciullare zombie in giro per le mappe, il gioco vi permette di attestare ufficialmente e condividere le vostre statistiche al mondo intero, con un codice univoco alla fine di ogni match. Lo Stamp attesta statistiche quali: Numero di uccisioni, morti, rigenerazioni, headshots, e round completati; Selezione della mappa, tipo di match, numero di giocatori e difficoltà; Armi speciali, equipaggiamento e Talismani usati; Perks ed Elisir equipaggiati; Numero di Elisir comsumati; Durata del match, punteggio finale e altro. Daily Tier Skip for Zombies : per facilitare il lavoro nelle Tier del Mercato Nero ai giocatori, Treyarch ha inserito alcune missioni speciali in modalità Zombies che permettono di saltare alcune missioni base per sbloccare più rapidamente gli oggetti del Contrabbando; Winter Callings: evento a tempo limitato per le feste natalizie.

oltre ai canonici miglioramenti al gameplay e alla stabilità del gioco, Operation Absolute Zero porterà tre grosse novità per chi volesse cimentarsi nelle campagne anti-non morto di Black Ops 4:

Insomma, Treyarch ha messo davvero tanta carne al fuoco, ma tranquilli: non sarà di certo l’ultimo update. Vi terremo aggiornati, ma intanto vi invitiamo a buttare un’occhiatina nel blog ufficiale di Treyarch per ulteriori informazioni su Operation Absolute Zero.