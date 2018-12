Monster Hunter: World, le novità saranno svelate il 10 dicembre

Ieri vi avevamo parlato di come, a breve, sarebbero arrivate interessanti novità riguardanti Monster Hunter: World, titolo pubblicato da Capcom. Oggi l’azienda giapponese ha fatto sapere che il 10 dicembre, ore 15:00 qui i Italia, verrà trasmesso un video speciale dell’action RPG, sia su Twitch che su YouTube.

Questo evento sarà pre-registrato, durerà circa 15 minuti e vedrà la presenza del producer Ryozo Tsujimoto. Nella presentazione del video, viene fatto sapere che Monster Hunter: World ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, e che a gennaio 2019 verrà celebrato il primo anno di vita del gioco.

Anche il profilo Twitter ufficiale PlayStation ha fatto capire che bisogna tenere gli occhi ben aperti il 10 dicembre.

Hunters, keep your eyes here on December 10… pic.twitter.com/AbTs4kVpob

— PlayStation (@PlayStation) December 8, 2018