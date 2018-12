AWAY: Journey to the Unexpected ha una data di rilascio

Oggi, durante il Kinda Funny Games Showcase, è stata annunciata la data di rilascio dell’FPS AWAY, Journey to the Unexpected. Il titolo verrà pubblicato a febbraio, in giorni diversi a seconda della piattaforma di riferimento. Il 5 su PlayStation 4, il 7 su Nintendo Switch, l’8 su Xbox One. C’è anche la versione PC che però ancora non ha un giorno preciso di febbraio 2019.

Playdius Games ha fatto sapere che hanno messo in team sviluppatori giapponese, che si occupano di musica e delle animazioni all’interno del gioco. Per chi non lo sapesse, AWAY, Journey to the Unexpected offre personaggi 2D all’interno di un mondo tridimensionale. I giocatori incontreranno diversi personaggi all’interno del gioco, e potranno reclutarli per poi combattere con loro.