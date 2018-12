The Outer Worlds, pubblicato un lungo video gameplay

The Outer Worlds, l’ultimo titolo di Obsidian annunciato nel corso dei The Game Awards 2018, torna sulle nostre pagine. I colleghi di PCGames hanno infatti pubblicato un inedito video gameplay che ci mostra più nel dettaglio qualcosa sull’ambientazione, i nemici e il titolo in generale.

In The Outer Worlds ci troveremo a vagare per un mondo ostile e a tratti fiabesco, in una esperienza RPG che, a giudicare dal trailer svelato da Obsidian e da questo nuovo video gameplay, non è imprudente accostare a Fallout: New Vegas. Lasciandovi al nuovo video gameplay vi ricordiamo che il lancio del titolo è previsto per il 2019 su Xbox One e PlayStation 4.