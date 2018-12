Overwatch: un trailer sancisce l’inizio dell’evento invernale

Da oggi torna l’evento a tema natalizio di casa Blizzard, per uno degli FPS più amati del mondo competitivo videoludico. Parliamo della sessione invernale di Overwatch: un periodo colmo di curiosità e buffe caricature a tema gelido. Tra queste potremo assistere ad una vasta gamma di skin ed e emote a tema, incentrate sui simboli invernali per antonomasia. Ecco le premesse che fanno da base alla Winter Wondeland: una spazio di divertimento per tutti gli appassionati.

Con il video trailer che vi riportiamo in seguito si inizia il periodo di eventi a tema che terminerà il 2 gennaio 2019. Vi ricordiamo che l’opera è disponibile su PlayStation 4, PC e Xbox One.