Pokémon GO, i Guardiani dei laghi saranno i protagonisti delle vacanze di Natale

Con l’arrivo delle vacanze natalizie, Niantic non è rimasta con le mani in mano. Dopo aver annunciato l’arrivo di Lugia e Ho-Oh difatti, l’azienda statunitense ha svelato l’incombente aggiornamento che celebrerà le festività invernali nel mondo di Pokémon GO, svelando l’arrivo dei teneri Guardiani dei laghi.

A partire dal 18 dicembre (22:00) e proseguendo sino al 2 gennaio del 2019 (22:00), gli allenatori avranno modo di catturare con più frequenza una serie di Pokémon selvatici di tipo Ghiaccio, tra i quali troviamo Jynx, Sneasel, Snorunt, Snover, Spheal e Swinub… ma le novità non finiscono qui! Niantic farà difatti tornare l’adorabile Delibird tra i Pokémon da incrociare, svelando anche nell’immagine ufficiale il buon Croagunk e i leggendari Guardiani dei laghi: Azelf, Uxie e Mesprit. Insieme al ritorno del Pikachu con il cappello natalizio, Delibird potrà essere catturato anche nella sua versione cromatica.

Parlando sempre di Delibird, gli allenatori avranno perfino modo di interpretare il simpatico Pokémon Consegna, arricchendo la Boutique di Pokémon GO con dei maglioni, dei guanti e degli stivali dedicati alla creatura. Ovviamente tutti gli accessori si dovranno acquistare a parte, ma trattasi pur sempre di particolari intriganti per gli allenatori disposti a tutto pur di arricchire il proprio avatar.

Inoltre, includendo sempre Azurill, Chingling, Mantyke, Munchlax, Riolu e Smoochum nelle Uova da 7 km, Niantic darà modo ai giocatori di ottenere in forma gratuita un’Incubatrice Uova al giorno; tutto si potrà riscattare con la semplice rotazione di un Pokéstop… o almeno fino al 2 gennaio, quando la promozione scadrà in tutto il mondo.